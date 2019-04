4. April 2019, 18:41 Uhr Stipendien für die Schweiz Alternative zu Erasmus

Das Swiss-European Mobility Programme unterstützt Studenten drei bis zwölf Monate.

Von Annika Brohm

Fünf Jahre sind vergangen, seitdem eine knappe Mehrheit der Schweizer für die Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" gestimmt hat. Auch für die Schweizer Hochschulen hat das Votum Konsequenzen. Am europäischen Austauschprogramm Erasmus plus und der Forschungskooperative Horizon 2020 können sie seit dem Studienjahr 2014/2015 nicht mehr teilnehmen. Mit dem Forschungsprogramm unterstützt die EU-Kommission Einrichtungen, die Innovationen in den Bereichen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft entwickeln. Bis 2020 sollen mehr als 70 Milliarden Euro fließen - Schweizer Hochschulen müssen auf die Fördergelder jedoch verzichten.

Als Alternative zu Erasmus plus hat die Schweiz das Swiss-European Mobility Programme (SEMP) geschaffen. Wie beim europäischen Pendant können Studierende von Partnerhochschulen einen Zuschuss für ihren Aufenthalt beantragen. Gefördert wird ein Zeitraum von drei Monaten bis zu einem Jahr. Stipendiaten aus Deutschland erhalten monatlich circa 400 Euro. "Für die Studierenden hat sich durch den Ausschluss nur wenig geändert", erzählt Andrea Rothenbühler, die den Austausch an der ETH Zürich koordiniert. Auch der Andrang ausländischer Studenten habe nach der Abstimmung nicht spürbar nachgelassen. Bei den Direktoren der Schweizer Universitäten überwiegt dennoch der Unmut. Die Übergangslösung mindere die Sichtbarkeit und den Einfluss der Einrichtungen, schreiben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie drängen darauf, die Verhandlungen mit der EU wiederaufzunehmen - in der Hoffnung, dass sich die Schweiz von 2021 an am Nachfolgeprogramm von Erasmus plus beteiligen kann. Auf der Plattform Movetia.ch informiert die Nationale Agentur für Austausch und Mobilität über verschiedene Programme, darunter auch das SEMP.