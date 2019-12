In etlichen Branchen fallen Jobs weg, Firmen bieten oft Aufhebungsverträge und Abfindungen an, um Kündigungen zu umgehen. Eine Juristin erklärt, was Arbeitnehmer wissen sollten, bevor sie etwas unterschreiben.

Die Wirtschaft in Deutschland blickt pessimistisch auf das kommende Jahr. Fast ein Drittel der Unternehmen rechnet mit einem schlechteren Geschäft, zeigt eine Konjunkturumfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Das werden auch die Mitarbeiter zu spüren bekommen: Knapp 29 Prozent der Unternehmen wollen Personal abbauen. Ob Finanzbranche, Chemieindustrie oder Autohersteller: in etlichen Branchen fallen Jobs weg. Die meisten Arbeitgeber wollen den Stellenabbau zunächst sozial verträglich gestalten, betriebsbedingte Kündigungen also vermeiden. Worauf Arbeitnehmer bei Aufhebungsverträgen, Abfindungen und Kündigungen achten müssen.