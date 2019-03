7. März 2019, 18:50 Uhr Sozialwissenschaftlerin Zahlreiche Wahlmöglichkeiten

Michelle Scheer erklärt, warum das Fernstudium für reifere Menschen geeignet ist.

Interview von Christine Demmer

Michelle Scheer ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin am Distance and Independent Studies Center (DISC) der TU Kaiserslautern. Dort werden seit 25 Jahren postgraduale Fernstudiengänge für die Erwachsenenbildung entwickelt und angeboten.

Lernen lebenserfahrene Menschen anders als Kinder und Jugendliche?

Michelle Scheer: Das Lernen von Älteren unterscheidet sich nicht wesentlich in der Art und Weise, wie junge Menschen Neues aufnehmen und verarbeiten. Im Unterschied zu Kindern verfügen Erwachsene allerdings über subjektive Erfahrungen, Deutungs- und Orientierungsmuster. Das ermöglicht ihnen die Anknüpfung und den Vergleich von neuem mit vorhandenem Wissen. Lernen bewirkt im optimalen Fall eine Verhaltensänderung, also einen Perspektivenwechsel, sowie ein kritisches Hinterfragen der eigenen Denk- und Handlungsweisen.

Stellen Fernstudiengänge, die sich auch oder sogar besonders an lebenserfahrene Teilnehmer wenden, besondere Ansprüche an die Didaktik?

Erfahrene Menschen lernen vornehmlich interessenorientiert. Die Lehre sollte sich an den individuellen Lebensumständen der Teilnehmenden orientieren, an Erfahrungen anknüpfen und Selbstlernprozesse ermöglichen. Dies kann durch die Flexibilisierung von Studienbedingungen gelingen, aber auch durch die Möglichkeit, Themen auszuwählen oder praxisbezogene Aufgaben.

Sieht sich die Erwachsenenpädagogik angesichts der demografischen Entwicklung besonders herausgefordert?

Weiterbildungsaktivitäten sollten das Potenzial von älteren Menschen sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch voll ausschöpfen und fördern. Lebenslanges Lernen heißt tatsächlich lebenslanges Lernen. Das hört nicht in einem gewissen Alter auf. Und gerade das Fernstudium kann hier durch die Chance der optimalen Vernetzung von Arbeit, Leben und Weiterbildung einen wichtigen Beitrag leisten.

Welche Vorteile bietet das Fernstudium für lebenserfahrene Menschen?

Mit Weiterbildung verfolgen die Menschen unterschiedliche Ziele. Die Motive sind in dieser Altersgruppe häufig nicht mehr so sehr auf die berufliche Karriere fokussiert. Viele wollen sich selbst noch einmal herausfordern, sie wollen die eigenen Sichtweisen überprüfen und erweitern. Fernlernen ist in höchstem Maße flexibel und individuell: Sie können mitbestimmen, was, wann und wo sie lernen wollen. Im Mittelpunkt steht der Lernende, der eigenverantwortlich die gebotenen Optionen wahrnehmen kann. Die Dozenten stehen als Lernbegleiter beratend und unterstützend zur Seite.

Die Vernetzung mit gleichgesinnten Lernenden steht bei dieser Zielgruppe demnach nicht so sehr im Mittelpunkt wie bei Jüngeren?

Doch. Und wir unterstützen Austausch und Vernetzung über verschiedene Kanäle: Durch Vor-Ort-Seminare, die Förderung regionaler Studiengruppen und eine Online-Plattform.

Sollten sich die Hochschulen stärker auf Menschen jenseits von 40 oder 50 Jahren einlassen und ihnen mehr oder neue Angebote machen?

Alle Hochschulen müssen sich seit Bologna damit beschäftigen, wie sie grundständige und weiterbildende Studienangebote anbieten möchten. Dadurch, dass immer mehr Menschen länger auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, fehlt häufig die Zeit für ein Präsenzstudium. Von daher sind Fernstudiengänge die optimale Weiterbildungsform für erfahrene Menschen - besonders dann, wenn sie deren persönliche Lebensumstände aufgreifen.

Wie können die Anbieter das leisten, da Fernlehrgänge doch stets für Gruppen von Menschen konzipiert werden?

Vor allem, indem sie die besonderen Zeit- und Erfahrungsressourcen berücksichtigen. Erwachsene sind ja nicht ausschließlich Lernende, sondern beruflich wie privat stark eingebunden. Ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden, die Prüfungsleistungen nach individuellen Zeitfenstern und in einem angemessenen vorgegebenen Rahmen zu erbringen. Durch inhaltliche Wahlangebote und die Aufforderung, eigene Praxisbeispiele zu thematisieren, werden die Studierenden dazu ermutigt, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen und haben die Möglichkeit, diese noch einmal neu zu denken.