Beim Tauchen in Indonesien ist Tim Noack durch eine Brühe aus Plastikmüll geschwommen. Zurück in Deutschland gründete er eine Firma - und spendet den Gewinn, um den bedrohten Meerestieren zu helfen.

Detailansicht öffnen Mantahari-Gründer Tim Noack beim Tauchen. Die Begegnung mit den majestätisch durchs Wasser gleitenden Mantarochen zählt für Taucher zu den schönsten Erlebnissen. (Foto: privat)

Im Komodo-Nationalpark packte Tim Noack das Problem. Zum ersten Mal sah er dort beim Tauchen Mantarochen, friedliche Riesen, die mit ihren großen Flossen so elegant durch das Meer schweben wie Adler am Himmel. "Sie sind mit weit geöffnetem Maul auf der Suche nach Plankton durch eine Suppe aus Folien, Plastikbechern, Strohhalmen und Kunststoffstücken geschwommen", erzählt Noack. "Dabei ist ringsum überhaupt keine Zivilisation." Noch während des Tauchgangs sammelte er so viel Plastikmüll ein, wie er tragen konnte, und stieg dann frustriert zurück auf das Tauchboot. Raus aus der dreckigen Brühe, die sie hier Meer nennen.

Seitdem hängt an einem Lederbändchen um seinen Hals ein kleiner, weißer Mantarochen. Die Tiere haben ihn nicht mehr losgelassen. "Ich wollte auch gar nicht abwarten, bis sich zu Hause, weit weg vom Meer, die Wut wieder legt", sagt der Münchner. Ein paar Euro von seinem Studentenbudget spenden und selbst möglichst plastikfrei leben, das war ihm schlicht zu wenig. "Ich wollte damit an die Öffentlichkeit gehen, damit ein paar mehr Leute mitkriegen, was mich bewegt."

Noack gründete mitten im Master-Studium das Unternehmen Mantahari. Er verkauft nun selbst gestaltete Baseballkappen, Taschen und mittlerweile auch Kleidung. Vom gesamten Gewinn adoptiert er Mantarochen und finanziert damit ein Bildungsprojekt zu Mikroplastik in Indonesien. Bis jetzt kamen auf diese Weise etwa 10 000 Euro zusammen. "Für dortige Verhältnisse ist das eine ganze Menge Geld", sagt der Gründer. #yourimpactmatters steht als Credo auf der Internetseite seines Online-Shops, auf Deutsch etwa: "Dein Verhalten zählt."

Was unterscheidet ihn von seinen Freunden und Kommilitonen? Die finden es auch schlimm, dass die Menschheit immer mehr Plastik verbraucht und Europa seinen Müll nach Asien oder Afrika exportiert. Schade, sagen sie, dass ein Einzelner nichts bewegen kann. Tim Noack will sie überzeugen, dass das so nicht stimmt. Doch wie geht das, wenn man hier studiert und nicht alles über den Haufen werfen will, um Umweltaktivist zu werden?

Noack fragte Freunde um Rat, und er fragte Freunde von Freunden. Die sagten ihm zum Beispiel, er solle in seinem Online-Shop mit "One Size"-Produkten anfangen, also zum Beispiel mit Kopfbedeckungen in einer Größe, die möglichst allen passen. Nicht anfangen sollte er mit Kleidung. Die müsse man in allen möglichen Größen produzieren und lagern, schwierig für ein kleines Start-up. Der Student meldete ein Gewerbe an, ließ die Marke schützen, suchte Zulieferer, die seine Kappen nachhaltig produzieren, und baute eine Homepage. Alles Themen, die ihm sein Management-Studium nicht vermittelt habe, sagt er.

Detailansicht öffnen Der Plastikmüll in den Ozeanen erreicht auch abgelegene Paradiese wie die indonesische Insel Nusa Lembongan. (Foto: Marine Megafauna Foundation)

Er studiert, jobbt, feiert viel, geht Tauchen, gehört im Beachvolleyball zur deutschen Spitze - und hält nebenbei ein Social Business am Laufen. Vor allem ist er ein Profi im Marketing, auch im Selbstmarketing. Der Gründer schreibt einen Blog über Plastik, macht Projekte an Schulen und hat mehr als 6500 Abonnenten auf Instagram und Facebook. Mittlerweile hält Noack, sportliche zwei Meter groß, hellblonder Bart, Baseball-Kappe, sogar auf Einladung von Schulen und Unternehmen Vorträge über sein Engagement gegen die Vermüllung durch Plastik.

Mit seiner Begeisterung bringt er immer wieder Leute dazu, ihm zu helfen. Eine Freundin entwarf das Firmenlogo, der Social-Media-Experte des Münchner Modehauses Hirmer gibt ihm Tipps, wie er sich selbst zur Marke macht. Die Macher der regionalen Produktmesse "Made in Minga" boten ihm 2018 einen Platz an, weil sie ihn und seine Caps gut fanden. "Das war leider so kurzfristig, dass ich in der Nacht davor noch irgendwie einen Stand zusammenschrauben musste", erzählt Noack. Auf der Messe wurde er von Interessenten so belagert, dass Freunde, die eigentlich nur vorbeischauen wollten, mal eben für den Verkauf eingespannt wurden.

Als die erste Lieferung Baseballkappen ausverkauft war, plünderte der Student sein Konto, auf dem er Geld zurücklegt, eigentlich gedacht für größere Reisen. 5000 Euro, sein ganzes Erspartes, steckte er in Mantahari-Kappen und -Taschen. "Ich hatte schon Angst vor dem Risiko, aber ich war mir auch sicher, dass ich die Caps irgendwie verkauft bekomme", erzählt Noack. Mit einer Excel-Liste steuert der Management-Student die Finanzen, verbucht Ein- und Ausgänge. "Das immerhin habe ich in der Buchhaltungsvorlesung gelernt", sagt er.

Im Frühjahr 2018 brachte ihn ein Beitrag des BR-Jugendkanals Puls über Mantahari an seine Grenzen. Das Video ging viral, der Online-Shop binnen kürzester Zeit in die Knie. Der Zeitpunkt passte gar nicht, erinnert sich Noack. Er steckte mitten in der Masterarbeit, war im Sport eingespannt und dann auch noch frisch verliebt. Doch er schob Uni, Training und neue Freundin beiseite und verschickte in mehreren Nachtschichten alle Kappen, die er auf Lager hatte. Lager? "Die waren überall in meiner Ein-Zimmer-Wohnung gestapelt, unter dem Sessel und im Regal, wo eigentlich die Küchensachen liegen." Danach schrieb er nächtelang Mails, um die übrigen Besteller auf später zu vertrösten.

Detailansicht öffnen Mantahari-Gründer Tim Noack findet, der Einzelne könne weit mehr tun als viele denken. (Foto: Hansi Heckmair)

Heute würde er einiges anders machen. "Es ärgert mich, dass ich mich nie um solche Sachen wie Gründerzuschüsse gekümmert habe." Gern hätte Noack Mantahari zum Hauptberuf gemacht. "Aber dafür ist es zu spät. Und ohne Förderung müsste ich so viel mehr verkaufen, bevor ich mir auch nur ein schlechtes Gehalt auszahlen könnte, das funktioniert einfach nicht."

Da ist der Meeresaktivist dann doch wieder Wirtschaftsstudent. Zum Beispiel lagert Noack gerade alles aus, was er nicht unbedingt selbst machen muss: Seine Pakete lässt er jetzt gegen Geld von einem Bekannten verschicken, der selbst einen professionellen Online-Shop betreibt. Auch eine Buchhaltungssoftware und ein Warenwirtschaftssystem sollen im neuen Jahr zum Einsatz kommen. "Meine Mutter hat mir versprochen, dass sie das mit mir zusammen zum Laufen bringt", erzählt er.

Seine Begeisterung für klassische Betriebswirtschaftslehre hält sich in Grenzen. Auch das Drumherum an der Uni war eher Übung in Selbstdisziplin. Er erinnert sich an eine Vorlesung, deren Dozent, ein Wirtschaftsprüfer, die besten Prüflinge im Auftrag seines Arbeitgebers auf die Wiesn eingeladen hat. Exklusives Networking für High-Potentials. Noack erzählt, dass er die Firmenfeier nach zwei Gratis-Maß und einem Hendl verlassen habe. "In solchen Unternehmen ist man doch komplett ersetzbar und sieht am Ende des Tages nicht, was man bewegt hat", sagt er. Lieber feierte er mit seinen Freunden in einem anderen Zelt weiter.

Auch seinen ersten festen Arbeitsvertrag hat Noack jetzt trotz der Note 1,0 in der Masterarbeit nicht in einer Unternehmensberatung unterschrieben, sondern in einer jungen Firma, in der er die meisten Mitarbeiter durch den Sport kennt. Seine Chefs stehen hinter seinem sozialen Engagement und wollen ihm genug Freiraum geben, damit Mantahari weiter existieren kann. "Wir finden das auch als Unternehmen gut, was Tim da macht, und denken, wir können im Bereich Nachhaltigkeit viel von ihm lernen", heißt es aus der Firma.

Im Januar fängt der Uni-Absolvent dort an. Sein Social Business soll parallel weiterlaufen. Vor allem, sagt Noack, weil viele Leute nicht nur die Mantahari-Kappen, sondern die Idee dahinter gut finden. Weil ihm Eltern schreiben, dass ihre Kinder wegen seines Schulprojekts Meeresforscher werden wollen. Weil er Leute bewegt, keine Cocktails mit Plastikstrohhalm mehr zu trinken. Und weil er die ersten Sportkollegen dazu gebracht hat, CO₂-Kompensationen für ihre Flüge zu Turnieren zu leisten. Es sind diese Veränderungen, die ihm zeigen, dass sich der Aufwand lohnt.

Zwischen Masterabschluss und Arbeitsbeginn ist Noack gerade einige Wochen in Asien. Auf der kleinen indonesischen Insel Nusa Lembongan hat er die Marine Megafauna Foundation besucht, an die seine Spenden gehen. Danach ist er noch einmal in den Komodo-Nationalpark gefahren, wo er vor drei Jahren die ersten Mantarochen gesehen hat. Ein Video auf Instagram zeigt Noack im Glück: Unter Wasser gerät er mitten hinein in den Paarungstanz zweier Mantas, sanft schweben die Riesen durchs Meer, umkreisen sich während der Balz minutenlang. Das werden die nächsten zwei Adoptiv-Rochen, schreibt Noack auf Instagram. Vielleicht kommt in 13 Monaten noch ein Baby-Manta hinzu.