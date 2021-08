Schwierige Mitarbeiter bringen Vorgesetzte und Kollegen zur Verzweiflung. Am liebsten würde man sie loswerden, doch das geht in den seltensten Fällen. Helfen kann eine einfühlsame Kommunikation - und notfalls konsequentes Handeln.

Von Sigrid Rautenberg

Wenn Henriette Braun über eine ihrer Mitarbeiterinnen spricht, spürt man ihre Empörung. "Sie hat angeblich ständig extrem viel zu tun und glaubt, sie rette die Firma", erzählt Braun. "Dabei erledigt sie nicht mal ihre eigenen Aufgaben, sondern das, was sie am liebsten macht." Braun ist Abteilungsleiterin in der Pharmaindustrie und leitet ein 15-köpfiges Team. Die schwierige Kollegin bereitet ihr Sorgen: "Sie pfuscht dem ganzen Team ins Handwerk und bringt alle Strukturen durcheinander. Bei Kritik fühlt sie sich angegriffen, weil sie es ja nur gut meint."