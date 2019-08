3. August 2019, 00:00 Uhr Rekruiting Auf allen Kanälen

Handwerksbetrieb, Weltmarktführer in der Provinz und Großkonzern: Drei Personalverantwortliche erzählen von der Mitarbeitersuche.

Protokolle von Miriam Hoffmeyer

Jan Gühring ist Geschäftsleiter der Elektro Gühring GmbH in Stuttgart:

Jan Gühring. (Foto: Alexander Wunsch)

"Handwerker sind sehr loyal zu ihren Chefs - deshalb ist es schwer, sie abzuwerben. Ich leite unseren Betrieb in Stuttgart-Stammheim in vierter Generation. Im Moment sind wir zu zwölft, aber der Betrieb wächst und wir suchen dringend Elektroinstallateure. Die klassischen Jobbörsen sind nach meiner Erfahrung nicht so interessant für Handwerker.

Unser Betrieb ist auf Photovoltaik und Stromtankstellen für Elektroautos spezialisiert, also auf moderne Themen, vielleicht erreichen wir Bewerber deshalb besser über soziale Medien. Mit Facebook oder Instagram klappt das ziemlich gut, zum Twittern habe ich leider nicht die Zeit. Am allerbesten funktionieren natürlich persönliche Empfehlungen. Ich bin bei Business Network International aktiv, einem Netzwerk für kleine und mittlere Unternehmer, und wir helfen uns gegenseitig mit unseren Kontakten, auch beim Thema Personalsuche.

Gerade haben wir unsere Betriebs-Homepage umgestaltet, auf der Startseite steht jetzt groß: "Willkommen im Team". Wir sind in Sichtweite von Porsche, Daimler und Bosch, mit den Gehältern können wir aber nicht mithalten. Doch wir haben ein sehr gutes Betriebsklima, flache Hierarchien, einmal wöchentlich ein gemeinsames Rückentraining - damit werben wir. Ich habe auch ein Kurzbewerbungsformular eingeführt, das man in drei Minuten ausfüllen kann. Denn wenn sich ein Handwerker, der sich vielleicht über seinen Chef geärgert hat, nach einem langen Tag hinsetzt, mal schnell nach Alternativen guckt und dann sieht, dass die Bewerbung mit viel Aufwand verbunden ist, findet er seine alte Stelle gleich wieder ganz okay. Schriftliche Bewerbungen sagen ohnehin nicht so viel aus, finde ich. Wenn ich mich mit jemandem eine halbe Stunde lang treffe, sehe ich schon, ob es passt."

Doris Pechler ist Leiterin Personalgewinnung der Krones AG in Neutraubling bei Regensburg:

Doris Pechler. (Foto: Krones AG)

"Unser Unternehmen stellt Abfüll- und Verpackungsanlagen für Getränke her, keine Produkte für Endkunden. Deshalb sind wir bei potenziellen Bewerbern überregional so gut wie unbekannt. Umso mehr müssen wir uns anstrengen. Es genügt schon lange nicht mehr, freie Stellen auf Online-Jobbörsen und in Zeitungen zu inserieren. Wir arbeiten sehr eng mit Hochschulen zusammen, um schon mit Studierenden in Kontakt zu treten. Ein persönlicher Austausch, zum Beispiel auf einer Karrieremesse, kann einen viel konkreteren Eindruck des Unternehmens verschaffen und viele Studierende sind froh, wenn sie einen Ansprechpartner für ihre Bewerbung kennenlernen können. Kontakt zu erfahrenen Fachkräften bekommen wir am besten auf Konferenzen, Foren und Messen. Und potenzielle Auszubildende und Praktikanten erreichen wir vor allem über Social Media. Wir sprechen unsere Zielgruppen an, wo sie sich bevorzugt aufhalten, sei es in den digitalen Medien, mit Plakaten oder im Radio. Damit man sich künftig auch mobil bei Krones bewerben kann, wird gerade unsere Karriereseite überarbeitet. Unser Team ist also gut gefordert, zumal die Bewerber heute eine viel höhere Reaktionsgeschwindigkeit erwarten als früher. 2018 hat Krones mehrere hundert Mitarbeiter eingestellt. Auch wenn wir aktuell einen Einstellungsstopp haben, führen wir unsere Aktivitäten zur Personalgewinnung fort. Denn einen bestimmten Bedarf wird es ja weiterhin geben."

Kerstin Wagner ist Leiterin Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn:

Kerstin Wagner. (Foto: Philipp von Recklinghausen)

"Bei der DB stellen wir dieses Jahr rund 22 000 neue Mitarbeiter ein - in vielen verschiedenen Berufen und auf allen Ebenen. 2018 hatten wir mehr als 400 000 Bewerbungen. Um in dieser Größenordnung Bewerber anzuziehen, nutzen wir sämtliche Kanäle, die es gibt: Online-Jobbörsen, Business-Netzwerke wie Xing und Linkedin, die sozialen Medien von Facebook bis Snapchat. Vor allem bei den Jüngeren ändert sich das Kommunikationsverhalten ständig und wir passen uns auch ständig daran an - nicht weil es hip ist, sondern weil wir so die meisten Leute erreichen können. Daneben ist es für uns aber auch sehr wichtig, persönlich ins Gespräch zu kommen. Wir machen an verschiedenen Standorten Castings, bei denen sich Schulabgänger und Fachkräfte bewerben können und auch schnell eine Entscheidung bekommen. Für IT-Experten bieten wir eigene Veranstaltungen an, auf denen man über Projekte spricht und wir uns als Arbeitgeber präsentieren. Das alles gut zu kombinieren, ist eine Kunst. Personalgewinnung hat sich massiv gewandelt, Recruiting ist heute kein Einstiegsjob mehr: Wir haben Experten zum Beispiel für Personalmarketing und für Digitales, einige unserer Recruiter sind auf Ingenieure oder IT-Experten spezialisiert, andere auf Schüler. Die digitalen Technologien helfen uns zwar massiv, aber sie erfordern auch, ständig am Ball zu bleiben. Was künftig sicher noch wichtiger wird: dass man sich so einfach und schnell wie möglich und von unterwegs aus bewerben kann. Wir haben für einige Jobs schon die Möglichkeit der Kurzbewerbung eingeführt und verlangen von Bewerbern für Ausbildungsplätze kein Anschreiben mehr. Denn das sagt meist wenig aus und ist eine unnötige Hürde. Vor allem junge Leute sind gewöhnt, dass sie alles intuitiv und unkompliziert vom Handy aus erledigen können, von der E-Scooter-Ausleihe bis zur Online-Überweisung. Warum sollte das beim Bewerben anders sein?"