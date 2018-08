9. August 2018, 19:53 Uhr Regina und Tanja Riegler Das Mutter-Tochter-Modell

Was muss man beachten, wenn man die Familie ins Unternehmen holt? Die Filmproduzentin Regina Ziegler und ihre Tochter Tanja über klare Regeln und bedingungsloses Vertrauen.

Interview von Julia Rothhaas

An der Wand stehen alte Kinosessel, an den Wänden hängen Filmplakate, und Regina Ziegler, Filmproduzentin, flattert mit einem Kleid in den Konferenzraum in Berlin-Charlottenburg, das so bunt ist wie das Obst auf dem Tisch. Und es bleibt bunt: Als Tochter Tanja den Raum betritt, legen die beiden Powerfrauen los: Sie unterbrechen sich, korrigieren sich - und lachen dabei viel. Nur Pudelmix Elly liegt unterm Tisch und schläft.

Frau Ziegler, sind Sie genervt, dass häufig die Rede von Ihnen ist als ...