Als Jugendliche hatte Luciana da Silva einen Traum: Die gebürtige Portugiesin wollte Rechtsanwaltsgehilfin werden. In ihrer Heimat hatte sie in den Ferien in einer Kanzlei gejobbt. "Das hat mir gefallen", sagt sie. Aber es kam anders. Da Silva, die in Wirklichkeit anders heißt, wurde Putzfrau. Sie ist eine von ungefähr drei Millionen Frauen und einigen wenigen Männern, die in Deutschland als Haushaltshilfen im Einsatz sind.