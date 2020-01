In welchen Fächern sich der Doktor besonders lohnt

Habe nun, ach... so viele Fächer, aber nicht alle zahlen sich gleichermaßen aus.

Im Jahr 1987 gab ein junger Mann seine Dissertation an der Technischen Universität München ab. Nach dem Ingenieurstudium war er zunächst für ein gutes Jahr im Ausland; anschließend kam er zurück nach München, um am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften an der Doktorarbeit zu schreiben.