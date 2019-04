4. April 2019, 18:41 Uhr Praxisorientiertes Studium Servas Austria!

Viele Deutsche zieht es an österreichische Fachhochschulen. Sie haben ähnliche Angebote wie ihre Pendants in der Bundesrepublik. Aber es gibt auch Unterschiede.

Von Jeannette Goddar

Als Florian Ziegler in Neubiberg bei München Abitur machte, standen zwei Dinge fest: Er wollte zum Studium von zuhause ausziehen und nicht, wie viele Münchner, weiterhin bei seinen Eltern wohnen. Und es sollte ein betriebswirtschaftlicher Studiengang werden, in dem er nicht mit Hunderten anderen im Hörsaal sitzt. Auf einer Studienmesse in München geriet der damals 17-Jährige eher zufällig an den Stand einer Hochschule, von der er gar nicht wusste, wo sie liegt. Die FH Vorarlberg in Dornbirn.

Vorarlberg, das von Österreich aus betrachtet ganz im Westen des Landes liegt, ist eines von neun österreichischen Bundesländern. Dornbirn ist nach Bregenz dort die zweitgrößte Stadt. An der FH Vorarlberg lernen circa 1400 Studierende in vier Fachbereichen, die so oder ähnlich auch an vielen deutschen Fachhochschulen angeboten werden: Wirtschaft, Technik, Gestaltung, Soziales und Gesundheit.

Nur wenige Fachhochschulen verzichten auf Studiengebühren, zum Beispiel die FH Vorarlberg

Florian Ziegler, der dort heute im sechsten Semester Internationale Betriebswirtschaft studiert, lockten vor allem der Praxisbezug und das obligatorische Auslandssemester nach Vorarlberg: "Anstatt nach der Schule Work & Travel zu machen, habe ich das Reisen in das Studium verschoben", erzählt er, "so habe ich zudem Einblick in eine andere Studien- und Arbeitskultur bekommen." Erst seit einigen Wochen ist der 20-Jährige aus Shanghai zurück, von einer der 112 Partneruniversitäten der FH Vorarlberg. Das Semester davor arbeitete er als Werkstudent im nur wenige Kilometer von Dornbirn entfernten Lindau am Bodensee; als Nächstes steht das verpflichtende Berufspraktikum an - in München. "Für Studierende aus Bayern oder Baden-Württemberg ist Dornbirn mindestens so naheliegend wie Nürnberg oder Heidelberg", sagt Professor Martin Hebertinger, Studiengangsleiter Internationale Betriebswirtschaft und selbst Münchner. Mehr noch: Vor allem berufsbegleitend Studierende kämen häufig nach Vorarlberg, weil es keine besser erreichbare Hochschule gebe: "Wenn Sie nach der Arbeit zum Studium pendeln, sind 50 Kilometer mehr oder weniger entscheidend", bemerkt Hebertinger. "Aus der Region Kempten zum Beispiel gibt es kaum eine nähere Alternative." Hinzu kommt: Anders als in Bayern, wo eine Hochschule für einen berufsbegleitenden Bachelor bis zu 2500 Euro pro Semester verlangt, existieren an der FH Vorarlberg keine Studiengebühren.

Es sind nicht nur die viel beschriebenen Psychologie- und Medizinstudierenden, die sich, nicht selten als Tages- oder Wochenendpendler, nach Österreich aufmachen. Auch an den Fachhochschulen stellen Deutsche die größte Gruppe ausländischer Studierender; an der FH Vorarlberg stammt jeder Fünfte aus Deutschland. Vieles, was sie in Österreich erwartet, ist ähnlich wie bei den deutschen Pendants: Ein Studium in enger Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft und im Vergleich zu jenem an den Universitäten mit deutlich besseren Betreuungsrelationen, stärker strukturiert und auch in den Inhalten praxisorientierter.

Auch die Studiengänge ähneln denen in Deutschland; Schwerpunkte liegen in wirtschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Den größten Zuwachs verzeichnen seit einigen Jahren Studiengänge im Bereich Soziales und Gesundheit; die sechssemestrigen Hebammen-Studiengänge gehören zu den am meisten nachgefragten des Landes. Deutlich ausgebaut wird zurzeit das Pflegestudium: Bis 2024 will Österreich die Diplompflegeausbildung von Berufsakademien an Fachhochschulen verlegen - allein dadurch, schätzte der Vorsitzende der Fachhochschul-Konferenz Raimund Ribitsch jüngst, könnten 4000 bis 5000 neue Studienplätze entstehen. Und zumindest für den Semesterbeginn in diesem Frühjahr zeigte sich im Februar: Es gibt weniger Interessenten für ein Pflegestudium als erwartet; die Chancen auf einen Studienplatz stehen also künftig gut.

Die Fachhochschul-Konferenz (FHK), der Ribitsch vorsitzt, ist die Interessenvertretung der österreichischen Fachhochschulen und damit eine Institution, die es in Deutschland, wo sich die FH-Präsidenten als Gruppe in der Hochschulrektorenkonferenz formieren, so nicht gibt. Die Themen, welche die FHK umtreiben, ähneln allerdings auffällig jenen, die deutsche Fachhochschulen bewegen: die fehlende Berücksichtigung bei der Vergabe von Forschungsgeldern, das Fehlen eines eigenständigen Promotionsrechts - für Doktorarbeiten bedarf es einer Kooperation mit einer Universität -, zu knappe Finanzmittel für die Studienplätze. Eine weitere Gemeinsamkeit: So erklärte die FHK in einem Brief an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann Ende 2018, die Fachhochschulen müssten jedes Jahr 50 000 Studierende abweisen - "und zwar nicht aufgrund von mangelnder Leistung, sondern weil es zu wenige Studienplätze gibt". Alles, was "den Erfolg der Fachhochschulen der letzten 25 Jahre ausgemacht" habe, sei "ohne steigende Fördersätze in Gefahr".

Dabei könnte den Hochschulen eine goldene Zeit blühen. Laut dem 2017 veröffentlichten ministeriellen Strategiepapier "Zukunft Hochschule" soll der Anteil der FH-Absolventen mittelfristig von 13 auf 30, langfristig sogar auf 60 Prozent steigen. Ausgebaut werden sollen vor allem das berufsbegleitende sowie das in Österreich weit weniger als hierzulande verbreitete duale Studium.

Den Aufnahmetest gibt es in verschiedenen Varianten. Auch Gespräche sind wichtig

Sollten die hehren Ziele in die Tat umgesetzt werden, könnte auch die Zeit der strengen Aufnahmeverfahren zu Ende gehen. Zwar hat Österreich keinen Numerus clausus, dafür werden Fachhochschulstudierende gründlich auf ihre Kompetenzen getestet (siehe untenstehende Information). Die FH Vorarlberg setzt seit 2018 ein Verfahren ein, das nicht länger an klassische Intelligenztests angelehnt ist. "Aus unserer Sicht sagt es wenig über den zu erwartenden Studienerfolg aus, ob jemand geometrische Formen zusammensetzen oder Wortreihen ergänzen kann", erklärt Wirtschaftsprofessor Hebertinger. Der neue Aufnahmetest setzt vor allem auf intellektuelle Fertigkeiten wie das sinnerfassende Lesen. "Die Studienbewerber bekommen etwa Texte auf dem Niveau anspruchsvoller Zeitungsbeiträge, deren wichtigste Thesen sie dann zusammenfassen", so Hebertinger. Im Anschluss werden strukturierte Interviews geführt. "Darin stehen die Studienmotivation an sich sowie das Interesse an dem jeweiligen Fach im Mittelpunkt", berichtet Hebertinger, "gerade für unser BWL-Studium ist das wichtig: Wenn jemandem schlicht nichts anderes eingefallen ist, wird es schwer."

Für Florian Ziegler, der noch Intelligenztests machte, wie sie Hebertinger beschreibt, ist dieses Verfahren inzwischen sehr weit weg. "Ehrlich gesagt: Ich kann mich an Einzelheiten kaum erinnern. Und auch nicht daran, dass der Test unter uns Studierenden je ein Thema war", sagt er. Was, wie er hinzufügt, im Grunde dafür spricht, es einfach zu versuchen: "So wild ist es nicht."