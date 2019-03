8. März 2019, 19:44 Uhr Berufseinstieg Nachwuchs verzweifelt gesucht

In der Wirtschaft ist ein Kampf um die besten jungen Talente entbrannt.

"Generation Praktikum" - das stand lange für die Ausbeutung von Berufsanfängern. Heute müssen sich viele Firmen Mühe geben, jungen Menschen ein Angebot zu machen, das sie überzeugt. Was ist da passiert?

Von Hendrik Munsberg

Angst vor der Zukunft? Muss Carmen Aisenbrey nicht haben. Die 26-Jährige schloss gerade ihr Masterstudium an der Wiesbaden Business School ab. Jetzt arbeitet sie als Praktikantin bei Eckes-Granini, nahe Mainz. Noch verdient sie rund 1500 Euro im Monat. Bietet der Getränkehersteller ihr nun eine feste Stelle an? "Wir sind in Gesprächen", sagt Aisenbrey, die Lage sei "gerade sehr gut".

Mapiory Pal, 21, macht ein Praktikum bei der Vereinigung Integrations-Förderung in München. Dort hilft er Menschen mit Behinderung, selbständig zu leben. ...