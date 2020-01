Messen für Schüleraustausch

Vielleicht soll es ins Nachbarland Frankreich gehen? Oder doch lieber ganz weit weg, nach Australien? Wenn man während der Schulzeit an einem Schüleraustausch teilnehmen oder danach für längere Zeit ins Ausland gehen und eine Fremdsprache fundiert erlernen möchte, sollte man sich Zeit für die Planung nehmen. Informationen, wie das gelingt und wie man einen seriösen Anbieter findet, bietet die Plattform Schueleraustausch-portal.de, die die Deutsche Stiftung Völkerverständigung betreibt. Sie arbeitet mit anderen Institutionen und Bildungseinrichtungen zusammen und veranstaltet "Auf-in-die-Welt-Messen". Dort kann man sich auch über internationale Bildung und über Stipendien informieren. Die nächsten Termine: 25. Januar in Erlangen, 1. Februar in München und in Münster, 8. Februar in Dortmund und in Hamburg. Näheres unter www.aufindiewelt.de. Stephanie Schmidt