Gegen acht Uhr wird der Patientin im Krankenhaus mitgeteilt, dass sie um elf Uhr operiert wird. Danach beobachten die Krankenschwestern bei der verwirrt wirkenden Frau eine starke Unruhe. Später wird sie abgeholt und mit den Worten "Warten Sie hier einen Moment, wir bringen Sie gleich in den OP-Raum" alleingelassen. Als der Pfleger sie in den Operationsraum schieben will, ist das Bett leer. Für Sabine Tschainer-Zangl ist dies ein typisches Beispiel für den falschen Umgang mit Menschen mit Demenz im Krankenhaus. "Man darf ihnen erst eine Information geben, wenn es wirklich so weit ist. Und man darf sie nicht warten lassen, weil sie kein Zeitgefühl haben", sagt Tschainer-Zangl.

Die Psycho-Gerontologin bietet seit 2011 in ihrem Institut "aufschwungalt" in München Fortbildungen für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen zum Demenzbeauftragten an. An neun Tagen geht es um Themen wie den Umgang mit Unruhe, Handlungsmöglichkeiten bei aggressivem Verhalten, Probleme bei der Nahrungsaufnahme, Probleme mit Mitpatienten und Kommunikation mit schwierigen Angehörigen. Das Ziel: eine bessere Versorgung der betroffenen Patienten und eine höhere Arbeitszufriedenheit bei den teilnehmenden Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Ärzten und Psychologinnen.

Detailansicht öffnen „Bleiben Sie hier sitzen, ich bin für Sie da.“ An Demenz erkrankte Menschen brauchen besondere Fürsorge, sie neigen dazu, einfach wegzulaufen. Ärzte oder Schwestern erfahren in Fortbildungen, dass bereits Kleinigkeiten viel bewirken – wie die richtigen Worte, bestimmte Wandfarben oder das Lieblingskissen. (Foto: dpa)

"Nach einer OP werden Menschen mit Demenz wegen ihrer Unruhe oft fixiert oder sie bekommen Psychopharmaka, was nicht selten zu einer Traumatisierung bei ihnen führt. Von meinen Teilnehmern, die zu diesen Mitteln greifen müssen, höre ich häufig: 'Mir blutet dabei das Herz, doch ich weiß mir nicht anders zu helfen' ", sagt Tschainer-Zangl und nennt eine Alternative: "Eine ehrenamtliche Kraft im Krankenhaus kann sich in dieser besonderen Situation um so einen Patienten kümmern und ihn beruhigen. Wichtig ist deswegen, dass der Demenzbeauftragte nicht auf sich allein gestellt bleibt." Damit meint sie auch, dass eine Person mit einer besonderen Weiterbildung allein nicht viel im Krankenhaus ausrichten kann - die Unterstützung durch die Klinikleitung sei wichtig, um zum Beispiel organisatorische Abläufe zu ändern und den Demenzbeauftragten von anderen Aufgaben zu entlasten. Die nächsten Kurse mit maximal 20 Personen - nun unter dem neuen Namen "Demenz-Dolmetscher" - beginnen in München im März und September und richten sich erstmals auch an Fachkräfte in der Alten- und Behindertenhilfe.

In einer Klinik dürfen Angehörige von Demenzpatienten sogar im Krankenzimmer übernachten

Die fremde Umgebung, der andere Tagesablauf, lange Wartezeiten, enger Körperkontakt - all dies kann bei Menschen mit Demenz Stress auslösen. Wenn im Krankenhaus nicht erkannt wird, dass ein Patient dement ist, kann der Heilungsprozess länger dauern. 2050 werden nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hierzulande voraussichtlich drei Millionen Menschen an Demenz leiden; derzeit sind es ungefähr halb so viele. "Schon aus wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, stärker auf Menschen mit Demenz im Krankenhaus einzugehen", sagt Tom Motzek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centrum für Demografie und Diversität der TU Dresden. Er wertete die Daten der Mitglieder der AOK Plus aus dem Jahr 2014 aus - danach werden Menschen mit Demenz um ein Drittel häufiger in Krankenhäuser eingewiesen und im Durchschnitt 1,8 Tage später entlassen als Personen ohne diese Erkrankung.

Die medizinische Fachangestellte Kirsten Lobsien, die Krankenpflegerin Caroline Roß und der Arzt Jörg Mayer vom Braunschweiger Krankenhaus Marienstift haben sich in einem Kurs, der 160 Stunden umfasst, bei der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen zu Demenzbeauftragten fortgebildet. Sie wollen möglichst viel über den Erkrankten wissen, um Vorlieben und Abneigungen berücksichtigen zu können. "So können wir bestimmte Rituale auch während des Krankenhausaufenthalts ermöglichen. Auch private Gegenstände wie Tasse, Lieblingskissen oder Fotos können und sollen mit ins Krankenhaus gebracht werden", sagt Lobsien. Im Marienstift legt man viel Wert auf engen Kontakt zu Angehörigen. "Ihre Anwesenheit im Krankenhaus hilft den betroffenen Patienten wie auch uns. Deshalb wird in unserem Haus auch ein Rooming-in angeboten", sagt Roß. Dass Angehörige im Krankenhauszimmer mit übernachten können ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. "Ein Bett für den gesunden Partner eines Menschen mit Demenz wird nicht von den Krankenkassen vergütet. Da ist ein Sinneswandel nötig", fordert Helge Engelke, Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft.

Master oder Zertifikatskurs Die Zahlen sprechen für sich: Derzeit leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Deutschland 1,7 Millionen Menschen mit Demenz; die meisten von ihnen leiden an der Alzheimer-Krankheit. Weil es durch die demografischen Veränderungen in den kommenden Jahren zu mehr Neuerkrankungen als zu Sterbefällen unter den bereits Erkrankten kommen wird, nimmt diese Zahl kontinuierlich zu. Darauf muss die Gesellschaft reagieren - etwa, indem bessere Lebensbedingungen für die Erkrankten und ihre Angehörigen geschaffen werden. Ein erster Schritt in diese Richtung kann der bereits 2012 an der Universität Witten-Herdecke gegründete Master-Studiengang "Multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit Demenz und chronischen Einschränkungen" sein. Das berufsbegleitende Studium richtet sich nicht nur an Menschen aus pflegerischen oder medizinischen Berufen, sondern auch an Sozial- und Geisteswissenschaftler, Ingenieure, Juristen, Architekten, Stadtplaner, Ökonomen, Verwaltungs- und Politikwissenschaftler. Kurz gesagt, an alle, die in ihrem Beruf dazu beitragen können, den Alltag von Menschen mit Demenz und auch ihrer Familien leichter zu machen. Der berufsbegleitende Teilzeitstudiengang startet immer zum Wintersemester; die Bewerbungsfrist endet jeweils am 30. August. Die Studiengebühren betragen 12 000 Euro. Als Zertifikatskurs steht der Studiengang auch Menschen ohne ersten Studienabschluss offen, wenn sie Berufserfahrungen nachweisen können. Sie können dann statt eines Masterabschlusses in zwei Semestern ein Zertifikat erwerben. "Wir haben diese Möglichkeit geschaffen, weil einige unserer Studieninteressierten eben keinen akademischen Abschluss haben, das gilt unter anderem auch für Pflegekräfte", erklärt Daniela Schmitz, stellvertretende Studiengangsleitung. Hochschulabsolventen haben hier zudem die Wahl zwischen einem Zertifikatskurs (drei Semester) und einem viersemestrigen Masterabschluss. Nach dem Master besteht die Möglichkeit zur Promotion, was bei einem Nischenfach wie diesem nicht selbstverständlich ist. Nähere Informationen finden sich online unter www.uni-wh.de. chbe

Am Klinikum Osnabrück haben bislang zwölf Mitarbeiterinnen erfolgreich an der Fortbildung teilgenommen. "Das Interesse daran ist groß. Unser Ziel ist es, auf jeder unserer 20 Stationen eine speziell geschulte Kraft zu haben", sagt Pflegedienstleiterin Annette Sechelmann. Auf der geriatrischen Station gibt es in einem abgetrennten Bereich zehn Plätze für Menschen mit hohem Bewegungsdrang. Das Weglaufen verhindern spezielle Türen. Die Zimmer sind in einem warmen Farbton gestrichen, es wird für viel Tageslicht gesorgt. "Das wirkt beruhigend", sagt Sechelmann.

Zum Konzept, das bis Ende 2020 vollendet sein soll, gehört ein sogenanntes mobiles Demenzzimmer, das auf allen Stationen eingesetzt werden kann - Patienten können sich mithilfe von Uhren, Kalendern und Bildern an den Türen besser zurechtfinden. Geplant ist auch ein spezielles Ernährungskonzept. Zudem sollen Patienten auf Plattdeutsch angesprochen werden. Sechelmann räumt ein: "Demenz wird noch viel zu oft nicht erkannt. In der Notaufnahme fehlt häufig die Zeit, gerade in der Chirurgie geht viel unter, Hausärzte geben Infos teilweise nicht weiter."