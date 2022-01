Die besten Ideen kommen Ihnen in der Badewanne oder beim Joggen? Dafür gibt es gute Gründe. Warum wir alle viel öfter abschalten und ins Leere starren sollten - auch während der Arbeit.

Von Alexandra Straush

Man stelle sich eine typische Alltagssituation vor. Man steht am Bahnsteig und wartet auf den Regionalexpress oder auf die S-Bahn, der oder die einen nach Hause bringen soll. Der Zug hat zehn Minuten Verspätung, Mist! Der Handy-Akku ist tot, kein Buch dabei. Man wird kribbelig. Noch schnell zum Bäcker in der Unterführung laufen? Das spart zwar fünf Minuten vom noch geplanten Feierabendeinkauf, Rolltreppe runter- und wieder raufzufahren könnte aber knapp werden. Am Ende spurtet man trotzdem los - und verpasst gleichzeitig eine Chance. Die Chance, mal zehn Minuten nichts zu tun.