New Work und Corona:Der Zeit voraus

New Work und Corona

Von Matthias Kreienbrink

Als die Pandemie kam, ging das Stühlerücken los. Beim Videospiel-Studio Gameforge in Karlsruhe wortwörtlich. Computer wurden ausgestöpselt und in Autos verfrachtet. Skizzen und Pläne von Wänden genommen, Zeichen-Tablets abmontiert. Einige Mitarbeiter bekamen sogar Tische und Stühle in ihre Wohnungen geliefert. Das Bürogebäude mit etwa 300 Mitarbeitern würde die nächsten Wochen kaum jemand mehr betreten. Gearbeitet wurde trotzdem - mit einiger Umgewöhnung.