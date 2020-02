Die Technische Hochschule Wildau im Landkreis Dahme-Spreewald führt den dreisemestrigen Master "Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen" ein. Der im Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften angelegte Studiengang soll zum Sommersemester 2021 mit 20 Plätzen starten. Das Bundesverkehrsministerium fördert sieben Professuren für Radverkehr an Hochschulen mit insgesamt 8,3 Millionen Euro. Neben Wildau sind sie an Hochschulen in Karlsruhe, Kassel, Wuppertal, Frankfurt, Wiesbaden, Wolfenbüttel angesiedelt.

