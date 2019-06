6. Juni 2019, 18:47 Uhr Neue Studiengänge Für Spezialisten

Neue Bachelor- und Master-Angebote sind oft genau auf bestimmte Berufsbilder zugeschnitten. Das gilt etwa für den interdisziplinären Bachelor in Informatik, Mathe und Physik oder den Master Data and Discourse Studies.

Für Rechengenies. Informatik, Mathematik und Physik interdisziplinär studieren? Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, kann ab dem Wintersemester 2019/2020 an der Humboldt-Universität zu Berlin einen neuen Bachelorstudiengang beginnen. Für den Abschluss in Informatik, Mathematik und Physik besucht man Lehrveranstaltungen in den drei Fächern. Die Ausbildung erstreckt sich über acht Semester und soll für Jobs im Entwicklungs- und Technologiebereich qualifizieren. Bewerben kann man sich bis zum 15. Juli; www.informatik.hu-berlin.de.

Daten-Botschafter. Forschungsdaten verstehen, interpretieren, verarbeiten und in zielgruppengerechte Texte verarbeiten: Diese Fertigkeiten können Studierende künftig im Masterstudiengang "Data and Discourse Studies" erwerben. Das englischsprachige Programm startet zum Wintersemester 2019/2020 an der Technischen Universität (TU) Darmstadt. Die Studierenden setzen sich vor allem mit den Methoden der Diskursanalyse auseinander, die sich mit dem Verhältnis von Sprache, Wissen und Gesellschaft beschäftigt. Später können Absolventen in Marktanalyse- und Kommunikationsabteilungen, in der PR oder im Datenjournalismus Jobs finden; www.tu-darmstadt.de.

Experten für Steuerrecht. Der Master Taxation/Steuerlehre der Hochschule Biberach in Kooperation mit dem Anbieter Steuerlehrgänge Dr. Bannas verknüpft die zur Steuerberatung notwendigen Kenntnisse mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Master. Die Teilnehmer lernen, wie man in Unternehmen Strategien mit Blick auf steuerliche Aspekte entwickelt. Die Teilnehmer des viersemestrigen, berufsbegleitenden Studiengangs schließen mit dem Titel Master of Arts ab. Die Steuerberaterprüfung ist in das Studium integriert. Es beginnt erstmals zum Wintersemester 2019/20; www.akademie-biberach.de

Sanfter Tourismus. Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) bietet ab dem nächsten Wintersemester den neuen Masterstudiengang "Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung" an. In diesem Masterstudium werden Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsgeografie sowie die sozialwissenschaftlich arbeitende Humangeografie kombiniert. Der Unterricht in den Modulen des zweiten Semesters findet auf Englisch an internationalen Partneruniversitäten statt. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Doppelabschluss in Kooperation mit Universitäten in Finnland und der Slowakei zu erlangen. Bewerbungsschluss für die jährlich 25 Studienplätze ist der 1. Juli; www.ku.de/tourismandregionalplanning.