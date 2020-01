Detailansicht öffnen Wer keinen Sitzplatz mit Tisch erwischt, muss den Laptop auf den Knien oder dem Klappbrett balancieren. Pendler wünschen sich Ruhewaggons, Telefonkabinen und Konferenzräume. (Foto: Uwe Umstätter/Mauritius Images)

An diesem Morgen herrscht himmlische Ruhe im ICE 991 von Wiesbaden nach München. Ein Drittel der Fahrgäste döst, ein Drittel daddelt, manche lesen oder schauen Filme. Die übrigen Passagiere sind schon vor acht Uhr fleißig. Vor allem in der ersten Klasse sieht man Reisende in Anzug oder Kostüm Excel-Tabellen durchgehen und in Heftordnern blättern.