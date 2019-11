Andreas, 28, Polizeibeamter in Berlin, erzählt, was er an seinem Beruf schätzt und weshalb er den Vorwurf des Racial Profiling ungerecht findet.

"Ein Mitglied meiner Familie arbeitet bei der Polizei, darüber habe ich einiges vom Polizeialltag mitbekommen. Besonders fasziniert hat mich an dem Beruf, dass man jeden Tag etwas Neues erlebt. Im Anschluss an mein Abitur und den Grundwehrdienst habe ich bei der Bundespolizei eine zweieinhalbjährige Ausbildung zum Polizeibeamten im mittleren Dienst absolviert. Um später bessere Aufstiegschancen zu haben, habe ich noch ein dreijähriges Studium im Bereich gehobener Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin drangehängt. Damit konnte ich direkt in den gehobenen Dienst aufsteigen.

Seit Oktober 2017 arbeite ich in einer Polizeidienststelle am Prenzlauer Berg. In meinem Abschnittsbereich werden hauptsächlich Straftaten wie Raubüberfälle, Körperverletzung, häusliche Gewalt, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfälle oder Diebstähle verübt.

Wie auch in meiner Dienstgruppe, gibt es in Berlin inzwischen immer mehr Polizisten mit Migrationshintergrund. Erst zu Beginn des Jahres hat eine Studie des Mediendienst Integration gezeigt, dass Berlin das Bundesland mit dem höchsten Anteil von Bewerbern und neu Eingestellten aus Einwandererfamilien ist. Generell finde ich, dass Diversität etwas Gutes ist und sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Polizei widerspiegeln sollte. Das ist auch im Alltag sehr hilfreich. Manchmal werden wir zum Beispiel zu Situationen gerufen, in denen es besonders wichtig ist, auf sprachliche, religiöse und kulturelle Unterschieden reagieren zu können. Da hilft es schon, wenn man Kollegen und Kolleginnen hat, die die Muttersprache der Betroffenen sprechen und damit die Situation verständlicher machen können.

Mein Alltag als Polizist im Funkwageneinsatzdienst ist vielseitig. Oft werde ich zu Notfällen gerufen und bin der Erste am Einsatzort. An anderen Tagen fahre ich Streife oder werde auf der Wache eingesetzt, um Anzeigen aufzunehmen. Ich muss versuchen, in jeder Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Besonders kräftezehrend sind Einsätze wegen eines angedrohten Suizids. Da muss man unter großem Druck einen Draht zu der Person aufbauen, um sie vom Suizid abzuhalten. Dabei ist ausgeprägtes Fingerspitzengefühl gefragt, man muss sich gut in die Lage der drohenden Person hineinversetzen können. Auch im Nachhinein sind diese Situationen oft belastend.

Je nach Laufbahn, Berufserfahrung, Besoldungsstufe und Bundesland fallen die Gehälter unterschiedlich aus. Aktuell verdiene monatlich 2838,87 Euro brutto. Mit der Ausbildung im gehobenen Dienst und ein bisschen mehr Berufserfahrung kann ich aufsteigen und dann beispielsweise als Dienstgruppenleiter arbeiten. Mit noch mehr Berufserfahrung kann ich schließlich bis zu 4900 Euro verdienen.

Ich habe das Gefühl, dass mein Beruf noch immer sehr angesehen ist. Meistens bin ich im Einsatz nicht der Buhmann, sondern der Helfer in Not. Trotzdem wird die Polizeiarbeit manchmal auch kontrovers diskutiert, etwa das Thema Racial Profiling. Da wird Polizisten vorgeworfen, Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft zu kontrollieren. Ich selbst habe so etwas nie erlebt, wir halten uns da in unserem Team immer an das Gesetz. Das schreibt vor, dass wir eine Person nur kontrollieren dürfen, wenn sich diese eindeutig verdächtig verhält. Außer man befindet sich an einem kriminalitätsbelasteten Ort.

Viele fragen mich, ob mein Beruf nicht gefährlich sei. Natürlich gibt es ein Restrisiko. Es kann vorkommen, dass man zu einer Ruhestörung gerufen wird, und plötzlich steht ein Mensch mit einem Messer vor dir. Ich kann nie wirklich wissen, welche Situation mich erwartet, und muss mich immer wieder vor Ort auf mein Gefühl, das Gelernte und meine Kollegen verlassen."