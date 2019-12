Diagnose am Bildschirm: Was in anderen Ländern schon üblich ist, setzt sich in Deutschland nur zögerlich durch. Datensicherheit ist ein Problem.

Als die Welt vor 20 Jahren einem neuen Jahrtausend entgegenblickte, hatten sich die Herausforderungen für die Medizin im Vergleich zur vorangegangenen Jahrhundertwende radikal gewandelt. Statt der altbekannten Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Diphtherie und Wundinfektionen, die noch an der Schwelle zum 19. Jahrhundert die größte Bedrohung für das Leben der Menschen in den Industrienationen waren, sahen Ärzte nun manchen völlig neuen Risiken entgegen.

Der luxuriöse Lebensstil forderte seinen Tribut: Immer mehr Menschen starben an Herzkreislaufkrankheiten und an Krebs, vor allem die Bedeutung von Lungenkrebs nahm zu. Wie sollte sie nur die "Folgen der Tabakepidemie" in den Griff bekommen, fragte sich die Weltgesundheitsorganisation in ihrem "World Health Report 1999" besorgt. Und dann hatte mit dem Aids-Erreger HIV auch noch eine ganz neue Bedrohung von Afrika aus den Planeten ergriffen. Welche unbekannten Viren mochten da noch in entlegenen Gebieten der Erde lauern?

Nun, 20 Jahre später, hat sich manches verschoben. Vor neuen Infektionen sorgen sich Gesundheitsexperten immer noch, aber eine so schlimme Seuche wie Aids, das mittlerweile zumindest in den reichen Ländern handhabbar geworden ist, hat den Planeten seither nicht wieder befallen. Rauchen ist in reichen Ländern auf dem Rückzug, und auch wenn immer noch 40 Prozent der Deutschen an Krankheiten des Herzkreislaufsystems sterben, geht auch diese Todesursache dank eines größeren Gesundheitsbewusstseins und potenter Herzmedikamente zurück. Und schließlich fällt zwar weiterhin jeder vierte Deutsche einer Krebserkrankung zum Opfer, doch längst bedeutet nicht mehr jede Krebsdiagnose ein Todesurteil. Ein Großteil der Patienten überlebt die Krankheit.

Langsam verschieben sich die Herausforderungen also - und zwar weg von den körperlichen Gebrechen, denen mit potenten Medikamenten, Prävention und Public-Health-Maßnahmen immer besser beizukommen ist, hin zu Geist und Seele des Menschen. Die größte Gesundheitsgefahr sitzt im kommenden Jahrzehnt unter der Schädeldecke. Das Risiko für psychische Erkrankungen und Demenzen wächst, nie zuvor wurden diese Leiden bei einer so großen Zahl von Menschen diagnostiziert.

Ein Teil dieses Zuwachses ist allein dem höheren Durchschnittsalter der Bevölkerung und dem genaueren Hinsehen geschuldet. "Die hohe Zahl von psychischen Diagnosen hat daher durchaus etwas Gutes", sagt Thomas Pollmächer vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie: Depressionen, Angststörungen und Neurosen werden in letzter Zeit auch deshalb so häufig diagnostiziert, weil Menschen mit diesen Problemen eher zum Arzt gehen; weil sie leichter erkennen, dass sie Hilfe benötigen, und weil die Diagnose nicht mehr mit einem so großen Stigma verbunden ist. Insofern ist die Zunahme an psychischen Krankheiten ein Erfolg.

Viele Infektionskrankheiten und Epidemien hat die Medizin im vergangenen Jahrhundert in den Griff bekommen

Aber es gibt auch beunruhigende Aspekte: Die seelischen Leiden treffen längst nicht mehr nur die Alten, die nach vielen Jahren gesunden Lebens irgendwann einen Burnout erleiden oder wegen einer ernsthaften Krise nicht mehr so recht Sinn in ihrem Tun erleben. Auch junge Leute sind betroffen - und sie fürchten sich überdurchschnittlich häufig vor einer psychischen Erkrankung. 42 Prozent der 14- bis 29-Jährigen haben Angst davor, an einer Depression oder einem anderen Seelenleiden zu erkranken, ergab eine Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit.

Im kommenden Jahrzehnt wird sich aber nicht nur ändern, woran Menschen leiden und wie sie damit umgehen - sondern auch die Art der Behandlung. "Die Medizin der Zukunft wird mehr als je zuvor personalisiert, daten- und evidenzbasiert sein", prophezeit Erwin Böttinger, Digital-Health-Experte am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam und einer der Herausgeber des kürzlich erschienen Buches "Die Zukunft der Medizin". Zusammen mit neuen Erkenntnissen über Krankheiten könnten die Möglichkeiten der Datenverarbeitung und der Künstlichen Intelligenz einen echten Fortschritt für die Patienten bedeuten.

Die Digitalisierung schreitet jedenfalls bereits voran. Während Deutschland mit elektronischen Gesundheitskarten, Patientenakten und Arztausweisen ringt, erobern die großen Tech-Konzerne den Gesundheitsmarkt. Apple hat eine Tochter namens "AC Wellness" gegründet, um seine Mitarbeiter mit eigenen Gesundheitsapps zu behandeln, Google verspricht sich viel von einem Biomedizin-Forschungszweig "Verily", und Amazon hat sich mit JP Morgan zum Gesundheitsunternehmen "Haven" zusammengetan.

Fluch oder Segen? Die Einschätzungen dazu sind so unterschiedlich wie die technischen Entwicklungen. Während es mahnende Stimmen gibt, die sich um den Datenschutz und den Ausverkauf der Menschlichkeit in der Medizin sorgen, ist die technische Entwicklung für Böttinger "eine Riesen-Chance". Er sieht vor allem die Vorteile. Die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) könnten Ärzte unterstützen, die Mediziner seien dadurch immer auf dem neuesten Wissensstand und wüssten mit einem Blick über alle Daten der Patienten Bescheid. "Keine Sorge", beruhigt Böttinger, "Ärzte werden zukünftig nicht durch KI ersetzt, sondern ergänzt."

Auch für die Patienten sieht der gelernte Internist Vorteile: Sie würden durch die Möglichkeiten der Digitalisierung autonomer, weil sie sich nicht nur selbst über ihre Krankheit und die Behandlungsmöglichkeiten informieren können. "Sofern sie es wollen, können sie das Management ihrer Erkrankungen mit dem Smartphone buchstäblich selbst in die Hand nehmen", sagt Böttinger. Eine Ermächtigung, die allerdings auch mehr Verantwortung und Bürde für Patienten bedeuten kann.