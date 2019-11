Die Nachricht des McDonald's-Chefs ist ein Schuldeingeständnis: "Es war ein Fehler", schrieb er in einer E-Mail an seine Angestellten. "In Anbetracht der Werte des Unternehmens bin ich auch der Meinung des Aufsichtsrats, dass es für mich Zeit ist, weiterzuziehen." Steve Easterbrook wurde gefeuert - weil er eine Beziehung mit einer Person hatte, die ihm dienstlich unterstellt war. Gerade in den USA werden immer wieder Fälle bekannt, in denen, meistens männliche, Vorgesetzte eine Liebesbeziehung mit Angestellten beginnen. Im Juni 2018 etwa gab deswegen auch Intel-Chef Brian Krzanich seinen Job auf. Dabei geht es auch immer um die Frage, ob sich das Hierarchiegefälle im Privaten überwinden lässt oder die Abhängigkeit einer Person dadurch sogar noch größer wird.