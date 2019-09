Ein "Master of Business Administration"-Abschluss ist teuer und zeitaufwendig, aber hoch angesehen. Wie gut lässt sich das Wissen in der Praxis anwenden? Drei Absolventen berichten.

Neben dem Beruf ein MBA-Studium durchzuziehen, das gleicht nicht gerade einem Spaziergang. Durchschnittlich zwei Jahre dauert das lernintensive Programm - mit Kursen an Wochenenden, langen Lernphasen, für die meist der komplette Urlaub geopfert werden muss, und hohen Kosten: In den Titel Master of Business Administration muss man mehrere Tausend Euro investieren - je nachdem in welchem Land, in welcher Form und bei welchem Anbieter man studiert, auch mehrere Zehntausend Euro. Da ist es angemessen, sich Gedanken zu machen, inwiefern einen diese Ausbildung weitergebracht hat. Drei Absolventen blicken zurück.