4. April 2019, 18:42 Uhr MBA in europäischen Metropolen Lockrufe aus der Alten Welt

Die USA sind die Wiege des MBA. Doch es zieht immer mehr Amerikaner zum Studium nach Europa. Das liegt am guten Ruf der Ausbildung, aber es gibt noch andere Gründe.

Von Benjamin Haerdle

Nirgendwo gibt es so viele exzellente und traditionsreiche Business Schools wie in den USA. Und doch gehen manche US-Amerikaner zum Studium ins Ausland. Ryan Saunders ist einer von ihnen, der sich in das Abenteuer einer neuen Sprache und Kultur stürzte. Er ging nach Deutschland: Seit Herbst 2018 macht Saunders an der Frankfurt School of Finance & Management seinen MBA, nachdem er in den USA seinen Bachelor in Internationaler Wirtschaft absolvierte und anschließend für einige Jahre in der Consulting-Branche tätig war. "Ich möchte künftig im Ausland in einem Job mit internationaler Ausrichtung arbeiten, deswegen kam ich für den MBA nach Europa", sagt der 27-Jährige, der Deutschland zuvor nur während einer kurzen Stippvisite als Tourist kennengelernt hatte.

Der MBA-Titel ist in Europa häufig in kürzerer Zeit schneller und für weniger Geld zu haben

Der US-Amerikaner ist mit seinem Interesse an einem MBA-Studiengang in Europa und dem folgenden Berufseinstieg in den europäischen Jobmarkt kein Einzelfall, wie das MBA-Portal Poets & Quants berichtet. Demnach ist etwa an der HEC Paris die Anzahl der aus den USA stammenden Interessierten im Jahr 2017 um 21 Prozent und an der IE Business School in Madrid um 17 Prozent gestiegen. Die Insead Business School, die Studienstandorte in Fontainebleau, Singapur und Abu Dhabi hat, verweist gar für das Jahr 2017 auf ein Plus von 35 Prozent, was die Anzahl der Aspiranten angeht. Auch die London Business School verzeichnet seit ein paar Jahren schon ein zunehmendes Interesse von Bewerbern aus den USA.

An der Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, hat zwischen 2017 und 2020 die Anzahl der Bewerber aus den USA jedes Jahr zugenommen, insgesamt verzeichnet man ein Plus von circa 50 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden von fünf (2017) auf zwölf (2020), im Jahr 2019 waren es sogar 19. "Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, das englischsprachige Umfeld in den Niederlanden und der starke Arbeitsmarkt haben zu einem größeren Interesse und höheren Einschreibungszahlen von US-Amerikanern an der RSM geführt", sagt Brandon Kirby, Direktor für Marketing und Zulassung im MBA-Bereich.

In Deutschland ist das Bild divers. Zwischen 400 und 500 Bewerbungen für das MBA-Programm erhält die Mannheim Business School beispielsweise pro Jahr, fünf bis sieben Prozent kommen aus den USA. "Der Anstieg der Bewerber aus den USA war in den vergangenen vier Jahren nicht signifikant, bewegt sich aber immer auf einem guten Niveau", sagt Pressesprecher Ralf Bürkle. Für den MBA-Jahrgang, der im Herbst 2018 die Ausbildung abschloss, hatte es 30 Bewerbungen aus den USA gegeben, fünf Bewerbern war zugesagt worden. "Auch dieses Jahr geht es wieder Richtung 30, da bis Mitte Dezember schon zehn Bewerbungen vorlagen und noch einige Monate bis zum Semesterstart im September Zeit ist", sagt Bürkle.

Anders sieht das an der WHU Otto Beisheim School of Management aus. "Es gibt seit zwei Jahren ein deutlich gestiegenes Interesse aus den USA", sagt WHU-MBA-Programmdirektor Gerold Gnau. So habe die Zahl der Studieninteressenten aus den USA von 2017 auf 2018 um mehr als 50 Prozent zugenommen. Für dieses Jahr habe sich der Trend bisher ebenfalls bestätigt. Auch die US-Amerikanerin Elana Harrison entschied sich für ein MBA-Studium in der Bundesrepublik. "Ein deutscher MBA-Titel ist eine gute Möglichkeit für einen Karrierestart in Deutschland, zumal das Land eine starke Wirtschaft hat und im Zentrum Europas liegt", sagt die 28-Jährige. Sie studiert seit September an der HHL Leipzig Graduate School of Management und ist eine von fünf US-Amerikanern im MBA-Programm. Für sie, genauso wie für Saunders, liegen einige der Vorteile der europäischen und damit auch der deutschen MBA-Ausbildung auf der Hand, etwa der Faktor Zeit: MBA-Programme in den USA dauern in der Regel zwei Jahre, der Fulltime-MBA vielerorts in Deutschland, wie etwa in Frankfurt, nur ein Jahr. "Lebenshaltungskosten für zwei Jahre zu finanzieren wäre für mich deutlich schwieriger gewesen als nur für ein Jahr", sagt Saunders. Hinzu kommen die Einschreibungskosten: Viele der guten MBA-Programme sind in den USA oft mehr als doppelt so teuer wie in Deutschland, hat Saunders bei seiner Recherche festgestellt. An der Frankfurt School beispielsweise kostet der Fulltime-MBA 37 000 Euro.

Der finanzielle Vorzug zeigt sich auch in Rankings, in denen das Preis-Leistungs-Verhältnis von MBA-Programmen, also das Gehalt von MBA-Absolventen vor dem MBA sowie fünf Jahre nach dem Abschluss in Relation zu den Kosten für den MBA-Studiengang, weltweit verglichen wird. "Die deutschen Programme sind dabei nicht schlecht aufgestellt", konstatiert Florian Kraus, Akademischer Direktor der Part-Time- und Full-Time-MBA-Programme an der Mannheim Business School. So liege seine Schule im internationalen Ranking des US-Wirtschaftsmagazins Forbes, das auf dem Return on Investment (ROI) von MBA-Programmen basiert, auf Platz acht für einjährige Studiengänge. Im MBA-Ranking der Financial Times des Jahres 2018 lag die Mannheim Business School in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis auf Platz 13, die Berliner ESMT gar auf Platz acht.

Der deutsche Arbeitsmarkt bietet gute Perspektiven. Das zieht ausländische Teilnehmer an

Für deutsche MBA-Programme spricht nach Meinung von Kraus auch, dass die Zusammensetzung der Kursklassen deutlich internationaler ist als in den USA. Im Fulltime-MBA liegt der Anteil internationaler Studierender an seiner Schule bei 90 Prozent, im Part-Time-MBA oder im Executive MBA bei deutlich mehr als 50 Prozent. "Wir sind sehr divers aufgestellt", sagt Kraus. Das ist wichtig, weil gute MBA-Programme interkulturelle Kompetenzen als für Führungspositionen wichtige Schlüsselqualifikation vermitteln sollten. Ein Vorteil sei zudem, dass die Jahrgangszahlen an deutschen Business Schools deutlich kleiner seien als beispielsweise in Harvard, wo nach einem Abschluss eines MBA-Programms mehrere Hundert Harvard-Absolventen auf einen Schlag auf Jobsuche gehen. "Die Konkurrenz um interessante Jobs ist dann sehr groß", sagt Saunders. Was US-Amerikaner wie ihn außerdem nach Deutschland lockt, sind die guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. "Deutschland sucht internationale Führungskräfte", sagt Nils Stieglitz, Präsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & Management. "Deshalb entscheiden sich MBA-Studierende für Deutschland, um hier oder anderswo in Europa mit dem MBA eine berufliche Karriere zu starten oder fortzusetzen."

Für die meisten deutschen Business Schools sei der Markt in den USA und damit die Suche nach geeigneten MBA-Studierenden aber noch ein eher "kleines Pflänzchen", so Stieglitz. "Asiatische Staaten wie China und Indien sind für uns wichtiger, was die Rekrutierung von Studierenden angeht", sagt er. Doch die Aufmerksamkeit in den USA wächst, weil deutsche Business Schools mit guten Ranking-Platzierungen und Triple-Crown-Akkreditierungen auf sich aufmerksam machen. Zuletzt gelang es der Frankfurt School of Finance & Management, die begehrte Dreifach-Akkreditierung durch drei internationale Akkreditierungsagenturen zu ergattern. "Diese Gütesiegel sind notwendig, um bei Studierenden und Personalern von US-Unternehmen Beachtung zu finden", sagt der Präsident der Frankfurt School.

Die beiden US-Studierenden wollen mit ihrem deutschen MBA-Abschluss ihre berufliche Karriere in der Bundesrepublik fortsetzen. Harrison, die vor ihrem Deutschlandaufenthalt bei einer umweltpolitischen NGO in Washington DC arbeitete, will nach Studienabschluss im Bereich Marketing und Innovationsmanagement arbeiten. Ryan Saunders strebt einen Job bei einem großen Beratungsunternehmen an. Davor steht für beide aber noch eine andere Hürde: Sie müssen wirklich gut Deutsch sprechen können, wenn sie einen Job in einem deutschen Unternehmen finden wollen. Gelingt ihnen das, steht der Karriere hierzulande nichts mehr im Weg.