14. Februar 2019, 18:53 Uhr MBA in der Lebensmitte Später, aber dafür bewusster

Wer erst im Alter von 40 oder 50 Jahren an einer Business School studiert, wählt sein MBA- oder EMBA-Programm mit viel klarerem Blick auf die eigenen Ziele.

Von Christiane Bertelsmann

Mit 30, 40 oder sogar 50 Jahren - wann der richtige Zeitpunkt für einen Master of Business Administration (MBA) gekommen ist, lässt sich schwer verallgemeinern. "Bei uns liegt der Altersdurchschnitt im MBA bei 30 Jahren", sagt Thomas Erler, Director Education an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel (Hessen). Im Executive MBA (EMBA) liege er "etwas höher, inzwischen bei 34 Jahren". Dennoch finden sich in vielen MBA- und vor allem in EMBA-Kursen Teilnehmer, die die 40 bereits überschritten ...