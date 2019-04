4. April 2019, 18:41 Uhr Manager-Gehalt Große Sprünge

Der Titel Master of Business Administration macht sich für Absolventen durchaus bezahlt, zeigt eine Analyse des MBA-Portals Poets & Quants. Allerdings bestehen hierbei zwischen den Branchen erhebliche Unterschiede.

Von Stephanie Schmidt

Ein Gehaltsplus von durchschnittlich knapp 50 Prozent kann der MBA-Abschluss bringen, berichtet das auf Management-Themen und MBA-Rankings spezialisierte US-amerikanische Magazin Poets & Quants. Dabei bezieht es sich unter anderem auf Auswertungen des Karriereportals relishcareers.com. Die Ergebnisse basieren auf den Angaben von 11 000 US-amerikanischen MBA-Absolventen. Von 79 505 US-Dollar stieg deren Jahresgehalt auf 116 248 US-Dollar. Das ist der Durchschnittswert für verschiedene Branchen, zu denen auch die Fachbereiche Lebensmittel und Getränke, Technologie und E-Commerce sowie Consulting gehören.

Dabei hängt es von der Branche ab, wie hoch die Gehaltssteigerung ausfällt. Am besten schneiden Berater ab, sie können demnach mit einem Plus von gut 46 000 US-Dollar rechnen. Im Vergleich weniger attraktiv ist der Gehaltszuwachs bei MBA-Absolventen, die im Bereich Recht tätig sind. Hier liegt der Zuwachs bei gut 8000 US-Dollar. Wie groß die Unterschiede sind, zeigen auch die Zahlen für die Tourismusbranche und den Bereich Bildung, wo der MBA jeweils ein Plus von circa 15 000 US-Dollar bringen kann. Nähere Informationen online unter poetsandquants.com/2019/03/22/where-mbas-make-the-largest-salary-leaps.