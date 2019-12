Konstanze Klosterhalfen gilt als großes Lauftalent. Doch das Oregon Projekt, in dem sie trainiert, ist umstritten, der Cheftrainer wurde gesperrt. Das wirft einen Schatten auf Klosterhalfens bevorstehenden Olympia-Auftritt in Tokio.

Die Blicke galten Konstanze Klosterhalfen schon, als sie noch auf deutschen Trainingsplätzen trainierte und allein für den TSV Bayer 04 Leverkusen deutsche Meistertitel gewann. Das ist gar nicht so lange her, Ende November 2018 erst hat es die 22-Jährige nach Oregon in die USA gezogen; sie hatte vorher schon den Ruf, ein sehr großes Talent der Leichtathletik zu sein. Doch dass sich innerhalb eines Jahres einiges ändern kann, hat Klosterhalfen 2019 erfahren: Spätestens seit der Leichtathletik-WM in Doha stehen ihre Rekorde in einem anderen Licht, das Schatten auf ihren Olympia-Auftritt in Tokio wirft.

Dabei hätte dieses Jahr eines sein können, in dem Konstanze Klosterhalfen aufgrund ihrer Leistungen zur Sportlerin des Jahres aufsteigt: Die WM im Wüstenstaat war ja der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Über 5000 Meter lief Klosterhalfen zu Bronze; eine WM-Medaille über diese Distanz war zuvor noch keiner Deutschen gelungen. Doch ihre Trainingsgruppe vom Nike Oregon Projekt (NOP) stand da schon seit ein paar Tagen unter höchster Beobachtung: Mit Beginn der WM wurde NOP-Gründervater und Cheftrainer Alberto Salazar von einem amerikanischen Schiedsgericht für vier Jahre gesperrt, er musste aus Katar abreisen. Laut US-Anti-Doping-Behörde hat er von von 2010 bis 2014 Dopingpraktiken "orchestriert und ermöglicht", geholfen haben soll ihm dabei ein nun ebenfalls gesperrter Arzt. Beide bestreiten die Vorwürfe und wollen gegen das Urteil vorgehen. Für Klosterhalfen war die Sache eindeutig: Sie selber trainiere ja gar nicht unter Salazar, sondern unter Pete Julian, erklärte die Läuferin in Doha. Und überhaupt: Im fraglichen Zeitraum war sie noch gar nicht in den USA, positive Dopingproben hat es zudem nie gegeben. Alles klar also? Ansichtssache.

Es ist ein Fall, der die Leichtathletik auch so sehr beschäftigt, weil dahinter ein millionenschweres System steht - und die Athleten beim NOP Bedingungen vorfinden wie sonst nirgends. Höhenkammern, Unterwasserlaufbänder, dazu zahlreiche Experten. Weshalb so mancher wohl einiges in Kauf nimmt, um der Erfüllung seiner Träume näher zu kommen. Als gänzlich unbescholten galten die Trainingsgruppen auch vor Doha nicht: Schon 2015 tauchten erste Medienberichte zu unerlaubten Praktiken im NOP auf. Zudem erklärte Travis Tygart, Chef der USADA, nach dem Urteil, dass die Athleten unter Salazar "Versuchstiere" gewesen seien, die keine Ahnung gehabt hätten, was mit ihnen passiere. Sollte beim NOP irgendetwas Unerlaubtes vonstatten gehen, "würde Konstanze sofort nach Hause laufen", erklärte ihr Manager gegenüber der SZ - aber wie sicher kann sich Klosterhalfen angesichts der Untersuchungsergebnisse sein, nicht selber fragwürdigen Praktiken ausgesetzt gewesen zu sein? Und es braucht viel Fantasie, zu glauben, dass einer wie Salazar, der sein Leben dem NOP verschrieben hatte, tatsächlich zulässt, dass Kollege Pete Julian eine gänzlich andere Trainingskultur pflegt als seine eigene.

"Tausendprozentig" werde sie auch nach der WM weiterhin beim NOP trainieren, sagte Klosterhalfen noch in Doha. Nichtsahnend, dass Sportartikelhersteller Nike das Projekt eine Woche nach der WM einstellen würde. Man wolle die Athleten schützen, "die unbegründeten Behauptungen" beeinträchtigten sie beim Training, hieß es. Es war ein trotziges Statement. Ruhiger wurde es danach nicht: Die Weltantidoping-Agentur Wada kündigte an, Proben der NOP-Athleten noch einmal genauer untersuchen zu wollen. Zudem machte Mary Cain, bis 2015 im Projekt tätig, publik, dass sie von Salazar jahrelang zum Abnehmen gedrängt wurde, dabei Mobbing erleiden musste und nach fünf Knochenbrüchen über Suizid nachdachte. Von einem habe sie damals keine Unterstützung erfahren, obwohl er alles mitbekommen habe: Pete Julian.

Erfahrungsberichte dieser Art häuften sich, darauf reagiert hat Konstanze Klosterhalfen bisher nicht. Ohnehin geht ihr Training in Oregon weiter, Julian will seine Athleten trotz Auflösung des Projekts zu den Olympischen Spielen in Tokio führen. Klosterhalfen träumt von einer Medaille.