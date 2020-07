Von Felicitas Wilke

Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Soll-Arbeitszeit und Ist-Arbeitszeit: Viele der Beschäftigten, die hierzulande immer noch in Kurzarbeit sind, müssen diese Daten jeden Tag in Excel-Tabellen eintragen, auf die Minute genau. So will es der Gesetzgeber, der so manchem Arbeitnehmer auf diese Weise erstmals vor Augen führt, wie viel man eigentlich arbeitet - oder auch, wie lange die virtuelle Mittagspause mit der Lieblingskollegin manchmal dauert.