Martin Rothenaicher weiß, wie gute Ganztagsschule geht. Der Rektor der Münchner Icho-Schule baute seine Grundschule schon vor zehn Jahren zur Ganztagsschule um. Damals habe man ihm Steine in den Weg gelegt, weil seine Vision nicht der politischen Agenda entsprochen habe, erzählt er. Heute gewinnt die Icho-Schule Preise - auch, weil sie stets aus ihren Erfahrungen lernt. "Anfangs waren wir viel zu engstirnig in unserer Vorstellung davon, was die Kinder im Ganztag alles tun müssen", sagt Rothenaicher. Doch die Schüler bräuchten auch freie Phasen, in denen sie aus der Gruppe herauskommen. "Wenn sie mit 25 Leuten von acht bis halb vier in einem Großraumbüro sitzen und nicht raus dürfen, ist das sogar für Erwachsene zum Ausrasten. Darum ist es wichtig, dass man den Kindern ein anständiges Rahmenprogramm bietet, das dem spezifischen Entwicklungsstand und den unterschiedlichen Bedürfnissen von Mädchen und Jungen gerecht wird."

SZPlus