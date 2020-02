Fieber, Bronchitis, Durchfall. Im Winter sind Kinder besonders häufig krank. Ein krankes Kind daheim - für Eltern ist das oft der reinste Horror, insbesondere wenn sie berufstätig sind. Denn in die Kita darf das Kind dann nicht gehen. Eltern müssen die Notfallbetreuung organisieren oder selbst zu Hause bleiben. Welche Rechte haben sie in so einem Fall, und welche Pflichten? Was sagt das Arbeitsrecht, und was müssen Beschäftigte auf jeden Fall beachten? Anna Bauer erklärt die wichtigsten Fakten. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in München. Zu ihren Spezialgebieten gehört das Thema "Familie und Beruf".