Wenn man die Business School finden möchte, die am besten zu einem passt, reicht es oft nicht, die jeweiligen Homepages anzusehen und sich Unterlagen schicken zu lassen. Umso hilfreicher für die Entscheidungsfindung können das persönliche Gespräch mit Repräsentanten von Managerschulen und ein unmittelbarer Vergleich der Angebote von MBA-und EMBA-Programmen sein.

Beides wird im Rahmen der QS World MBA Tour angeboten. Die Messe findet nicht nur in den USA und Kanada, in Lateinamerika, Afrika, Asien und im Nahen Osten statt, sondern macht in diesem Herbst in etlichen europäischen Städten Station. Bei der MBA-Messe in Frankfurt am Main am Samstag, 2. November, kann man direkt mit Zulassungsbeauftragten führender nationaler und internationaler Business Schools Kontakt aufnehmen. Außerdem hat man die Gelegenheit, sich über das jeweilige Bewerbungsverfahren und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Das gilt auch für andere Standorte: In München findet die Messe am Montag, 4. November, statt, in Hamburg am Mittwoch, 6. November, in Zürich am 26. Oktober.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anfragen kann man im Voraus per E-Mail unter germany@qs.com stellen. Informationen: www.topmba.com/events/qs-world-mba-tour/europe