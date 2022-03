"Was Menschen begeistert, ist die Tätigkeit an sich"

Manche Unternehmen setzen New Work als Köder ein, um junge Talente zu gewinnen, warnt Ingo Hamm.

Was müssen Arbeitgeber bieten, damit sich Angestellte in ihrem Job wohlfühlen? Der Wirtschaftspsychologe Ingo Hamm untersucht, wann Menschen ihre Arbeit gerne ausüben. Ein Gespräch über die Wahrheit hinter Stellenanzeigen.

Interview von Christine Demmer

Die Arbeitszufriedenheit ist eines der Themen, das Ingo Hamm stark in seinem eigenen Beruf beschäftigt. Er ist Diplom-Psychologe und Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Im Rahmen seiner Forschungen zur Arbeitszufriedenheit hat er sich auch mit New Work beschäftigt.