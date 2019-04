10. April 2019, 19:07 Uhr Arbeiten beim Geheimdienst Traumjob: Geheimagent

Immer wieder in andere Identitäten schlüpfen? Oder doch lieber der "deutsche Q"? Deutsche Geheimdienste suchen dringend Personal, ein Einser-Schnitt ist nicht notwendig. Was man mitbringen muss - und was einen erwartet.

Von Juliane von Wedemeyer

Die Dame am Messestand ist zufrieden. "Gestern Abend war ich heiser", sagt sie. Bereits den zweiten Tag steht die Recruiterin am Stand des Bundesnachrichtendienstes auf einer Jobmesse in München und erklärt jungen Besuchern, wie man bei ihrem Arbeitgeber Karriere machen kann. Sieben Gespräche pro Stunde führt sie im Schnitt, sieben Stunden am Tag. Für alle, deren Traumjob Geheimagent ist, stehen die Chancen zurzeit ganz gut: Der deutsche Auslandsgeheimdienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz suchen dringend Personal, auf Jobportalen im Netz, ...