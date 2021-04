Wer frisch in ein Unternehmen kommt, muss erstmal eingearbeitet werden. Wie wichtig das ist, zeigt sich gerade in der Pandemie. Über kluges "Onboarding" und die Frage, warum es häufig nicht klappt.

Von Miriam Hoffmeyer

Eigentlich ist Ollie Ruyssevelt nur deshalb schon aus London weggezogen, weil das Steuerrecht es so vorschreibt. Mitte Januar hat der 34-jährige Brite als Nachhaltigkeitsmanager bei Adidas in Herzogenaurach angefangen. Seither arbeitet er sich am Schreibtisch seiner Privatwohnung in den neuen Job ein: "Ich war noch kein einziges Mal in meinem Büro."