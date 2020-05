Während langsam immer mehr Menschen in ihre Büros zurückkehren, gibt es bei anderen noch keine Aussicht auf ein absehbares Ende der Zeit im Home-Office. Wie geht unser Gehirn damit um? Henning Beck ist Neurowissenschaftler, arbeitet als Autor und hält Vorträge. 2012 promovierte er an der Graduate School of Cellular & Molecular Neuroscience in Tübingen.