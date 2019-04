4. April 2019, 18:42 Uhr Grenzüberschreitende Studien Die Nachbarn kennenlernen

Wer sich für einen binationalen Studiengang einschreiben möchte, kann die Angebote von Hochschul-Kooperationen in grenznahen Regionen Deutschlands nutzen.

Von Stephanie Schmidt

Eine besondere Möglichkeit, Hochschulerfahrung im Ausland zu sammeln, sind Studienangebote von Hochschulen in Grenzregionen. Man ist dann an einer deutschen Hochschule eingeschrieben, absolviert aber einen Teil des Studiums beim Kooperationspartner im Ausland. Neben den Studiengängen der Deutsch-Französischen Hochschule DFH (www.dfh-ufa.org) existieren weitere Möglichkeiten, in Frankreich zu studieren. So haben sich die fünf Universitäten in Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse/Colmar und Straßburg zur Europäischen Konföderation der Oberrheinischen Universitäten Eucor zusammengeschlossen (www.eucor-uni.org).

Im Westen wie im Osten der Bundesrepublik gibt es binationale Studiengänge. In der Euroregion Neiße (Deutschland, Polen, Tschechische Republik) bestehen am Internationalen Hochschulinstitut Zittau (IHI) Studienmöglichkeiten, die auf länderübergreifende berufliche Tätigkeiten vorbereiten (www.ihi-zittau.de). Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder arbeitet eng mit polnischen Hochschulen zusammen (www.europa-uni.de).

Weitere Kooperationen, auch im Norden und Süden Deutschlands, findet man unter folgendem Link: https://studienwahl.de/studieninfos/studieren-im-ausland/internationale-studiengaenge.