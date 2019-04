4. April 2019, 18:41 Uhr Graduate Management Admission Test Teure Hürde

Ein Baustein im Aufnahmeverfahren renommierter Business Schools ist der sogenannte GMAT-Test. Was die Teilnehmer leisten müssen und wie sie sich auf die Prüfung vorbereiten können.

Von Theresa Tröndle

Meist reicht ein guter Studienabschluss für einen betriebswirtschaftlichen Master an einer Business School nicht aus. Viele Managerschulen verlangen den Graduate Management Admission Test, kurz GMAT. Eine große Hürde im Rennen um die Studienplätze renommierter Hochschulen.

Hinter dem GMAT steckt ein Zusammenschluss führender Wirtschaftsuniversitäten, der Graduate Management Admission Council (GMAC). Mit dem GMAT sollen Bewerber zeigen, dass sie für ein Wirtschaftsstudium geeignet sind. "Der Test prüft mathematische und sprachliche Kenntnisse sowie das logische Denken und schafft so Vergleichbarkeit und Transparenz für die Auswahl zum MBA-Studium", sagt Jörn Meissner, der mit seinem Unternehmen Manhattan Review Vorbereitungskurse für diese Prüfung anbietet.

Bewerbern bleiben in der Regel nur zwei Minuten Zeit pro Testaufgabe

Der GMAT kann in Testcentern weltweit abgelegt werden, in Deutschland unter anderem in Hamburg, München und Berlin. Er findet auf Englisch an Computern statt und besteht aus vier Teilen, für die die Teilnehmenden dreieinhalb Stunden Zeit haben. Zunächst gilt es, in 60 Minuten zwei Essays zu vorgegebenen Themen zu schreiben, es folgen je 75 Minuten mathematische und sprachliche Aufgaben. Im mathematischen Teil erwarten die MBA-Anwärter Textaufgaben und Datenmengen, aus denen sie die richtigen Schlussfolgerungen ziehen sollen. Auch im sprachlichen Teil geht es um Schlussfolgerungen, die man aus wissenschaftlichen Texten ziehen muss. Außerdem sollen die Teilnehmer in vorgegebenen Sätzen Wortalternativen finden und Argumentationsketten prüfen. "Im Durchschnitt haben Bewerber weniger als zwei Minuten pro Aufgabe. Sie müssen strukturiert vorgehen und sich die Zeit gut einteilen", sagt Meissner. Der GMAT ist ein adaptiver Test; die Fragen werden automatisch an die Leistung des Teilnehmers angepasst. Das bedeutet: Ist die Antwort richtig, bekommt er eine schwerere Aufgabe. Liegt er falsch, wird die nächste Frage einfacher - er bekommt aber auch weniger Punkte.

Maximal 800 Punkte können erzielt werden. Das schaffen die wenigsten. Laut GMAT Geographic Trend Report, den der Graduate Management Admission Council herausgibt, haben in Deutschland 2017 circa 4220 Männer und Frauen den Test absolviert, 543 von ihnen erreichten ein Ergebnis von mehr als 700 Punkten. Der durchschnittliche Wert, den die Teilnehmer beim GMAT schaffen, liegt in Deutschland deutlich niedriger, bei 584 Punkten.

Für eine möglichst hohe Punktezahl braucht es eine gute Vorbereitung. "Als Faustregel gelten 100 Stunden Vorbereitungszeit", sagt Meissner. Viele Bewerber entscheiden sich für Vorbereitungskurse. Sie finden in Gruppen, einzeln oder online statt. Bei Manhattan Review kosten 28 Stunden Online-Unterricht 990 Dollar. Der Kurs findet in Blöcken zu je dreieinhalb Stunden statt und besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

Wird trotz intensiver Vorbereitung nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, kann man den Test wiederholen. "In zwölf Monaten kann der GMAT fünfmal abgelegt werden, achtmal im gesamten Leben", sagt Meissner. Die Testgebühr von 250 Dollar fällt allerdings bei jedem Versuch an. Bewerber können Ergebnisse vorheriger Tests löschen lassen. Kai Stenzel von der Mannheim Business School empfiehlt aber, sie stehen zu lassen: "Wenn ein Kandidat sich von einem Test zum anderen verbessert, zeigt er Motivation und Durchhaltevermögen - zwei wichtige Eigenschaften für das MBA-Studium."

Sowohl für den Vollzeit-, als auch den Teilzeit-MBA erwartet die Mannheim Business School circa 600 GMAT-Punkte. "Die kann man mit sehr guter Vorbereitung erreichen", sagt Stenzel. Bewerbern, die mehr als 650 Punkte erzielen, erlässt die Hochschule einmalig 200 Euro Studiengebühr. Trotzdem können es auch MBA-Aspiranten mit weniger Punkten in Mannheim versuchen. "Der GMAT ist ein wichtiger Baustein, aber nicht der alles entscheidende", sagt Stenzel. Er ist nur eines von zehn weiteren Aufnahmekriterien. Bis zu einem gewissen Grad kann ein Bewerber mit einem guten Motivationsschreiben oder einem überzeugenden Gespräch ein schlechtes Ergebnis im GMAT ausbügeln.

Kritiker bemängeln, der Test sage nichts über Führungskompetenz aus

Nicht alle Business-Schulen in Deutschland setzen den GMAT voraus. "Verzichtet eine Hochschule auf den GMAT, kann das ein Indiz für eine schwache Nachfrage sein", sagt Stenzel. Einige Schulen in Deutschland hätten in den vergangenen Jahren Probleme gehabt, genügend Teilnehmer zu finden, der Verzicht auf den GMAT erleichtere den Zugang.

Die Munich Business School wählt ihre Studierenden im Jahr 2019 zum ersten Mal ohne GMAT aus. Zuvor war er beim Vollzeit-MBA, nicht aber beim Teilzeitprogramm verpflichtend. Der GMAT messe die falschen Dinge, sagt Stefan Baldi, Dekan der Munich Business School: "Er prüft nur einen schmalen Ausschnitt der Kompetenzen, die man für die Wirtschafts- und Management-Weiterbildung braucht." Der GMAT sage lediglich etwas über den akademischen Erfolg des künftigen MBA-Studenten und seine Vorbereitung auf ein bestimmtes Testformat aus, nichts aber über die Führungsqualitäten, die der Bewerber mitbringt.

"Der GMAT ist mittlerweile auch ein Riesengeschäft", sagt Baldi. Es gibt eine Vielzahl an Übungsbüchern und Kursen. Dazu kommen die Testgebühren. Ein Geschäft, von dem besonders der Graduate Management Admission Council (GMAC) profitiert. Obwohl der Test kontrovers diskutiert wird, steigt die Anzahl der Schulen, die ihn im Bewerbungsprozess nutzen. Nach Angaben des Graduate Management Admission Council waren es 2017 weltweit etwa 2000 Hochschulen, im vergangenen Jahr schon mehr als 2300.