DGB prangert Folgen der fortgesetzten Tarifflucht an

Mainz (dpa/lrs) - Wegen Tarifflucht und Lohndumping entgehen Rheinland-Pfalz nach Berechnungen des DGB jährlich rund 2,3 Milliarden Euro. Diese Summe setze sich aus etwa 1,4 Milliarden Euro entgangener Sozialversicherung sowie 908 Millionen Euro fehlender Einkommensteuer zusammen, berichtete der DGB am Mittwoch in Mainz. "Mit flächendeckender Tarifbindung hätten die Beschäftigten in Rheinland-Pfalz zudem rund zwei Milliarden Euro mehr pro Jahr im Portemonnaie."

"Was der Gemeinschaft durch die anhaltende Tarifflucht der Unternehmen entgeht, sind keine Peanuts", betonte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid. "Das Geld wird gebraucht für den sozialen Ausgleich, für Investitionen in Infrastruktur und in Bildung." Eine hohe Tarifbindung stärke zudem die Binnennachfrage, stabilisiere die Wirtschaft und sichere gute Arbeit.

Dennoch gebe es für immer weniger Beschäftigte und Betriebe in Deutschland einen Tarifvertrag. 2018 seien es nur noch 56 Prozent der Beschäftigten im Westen und 45 Prozent der Arbeitnehmer im Osten gewesen. Der DGB fordert seit langem, öffentliche Aufträge und Fördergeld nur an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben.