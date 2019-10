Frankfurt/Nürnberg (dpa) - Die Beschäftigungssicherung in der Energie- und Mobilitätswende ist das beherrschende Thema, wenn die IG Metall ab heute in Nürnberg ihr Arbeitsprogramm für die kommenden vier Jahre berät. 483 Delegierte sollen bis kommenden Samstag fast 800 Anträge beraten und einen neuen Vorstand wählen. Mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nimmt ein wichtiger Bundespolitiker an der Eröffnung teil. Von ihm erwartet die Gewerkschaft eine Ausweitung des Kurzarbeitergelds. Bundeskanzlerin Merkel wird am Donnerstag im Nürnberger Kongress-Zentrum erwartet.