Frankfurt/Main (dpa) - Gewerkschaft und Arbeitgeber haben die Tarifverhandlungen für Beschäftigte in der Gebäudereinigung unterbrochen. Das teilten die IG Bau und der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks am frühen Dienstagmorgen mit. Die Verhandlungspartner warfen sich gegenseitig Blockadehaltung vor. Ein Streitpunkte war laut beiden Seiten erneut das Thema Weihnachtsgeld. Ein neuer Termin sei noch nicht vereinbart, teilte der Verband mit.

Nach übereinstimmenden Angaben der IG Bau und der Arbeitgeber wurden am Montag in Dreieich bei Frankfurt in kleinen Runden einzelne Themen des Manteltarifvertrags besprochen. Die IG Bau hatte in der Branche mit rund 650 000 Beschäftigten mit weiteren Warnstreiks gedroht, sollten die Verhandlungen erneut ohne Ergebnis bleiben. Bereits in der vergangenen Woche hatten Fenster- und Fassadenreiniger, Putzkräfte sowie Reiniger von Industriemaschinen vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Der Tarifkonflikt dauert bereits seit mehreren Monaten an.

Die Gewerkschaft fordert vor allem die Einführung eines Weihnachtsgelds sowie die Bezahlung von Überstundenzuschlägen für Teilzeitbeschäftigte. Die Arbeitgeber lehnen ein 13. Monatsgehalt bislang ab und wollen darüber erst im Zuge der Lohntarifverhandlungen 2020 sprechen. Sie hatten überraschend im April den Rahmentarif gekündigt, weil sie Teilzeitkräften weiter keine Überstundenzuschläge zahlen wollen.