Erfurt (dpa/th) - Vor der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten drängt der Deutsche Gewerkschaftsbund auf klare Verhältnisse. "Wir brauchen schleunigst eine handlungsfähige Regierung und einen handlungsfähigen Landtag", sagte der Vorsitzende des DGB-Landesbezirkes Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Dienstag in Erfurt. So fordere etwa der Wandel in der vor strukturellen Veränderungen stehenden Automobil- und Zulieferindustrie und der Energiebranche die Gestaltung durch die Landespolitik, um Arbeitsplätze zu sichern. Zudem gehe es um mehr Personal im öffentlichen Dienst, vor allem in Kindergärten, Schulen und bei der Polizei.

Aus Gewerkschaftssicht sollten die demokratischen Fraktionen im Landtag bei für das Land wichtigen Themen zusammenarbeiten. "Wir haben uns beides angeschaut, den Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün und die 22 Punkte der CDU", sagte DGB-Landesvize Sandro Witt. Bei wichtigen Themen gebe es Übereinstimmung.

Rudolph appellierte an CDU und FDP, bei der Ministerpräsidentenwahl nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. "Jeder einzelne Abgeordnete muss das für sich prüfen." Am Mittwoch tritt der bisherige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) im Landtag zur Wiederwahl an. Die AfD hat als Gegenkandidaten den Kommunalpolitiker Christoph Kindervater nominiert. Die CDU will in den ersten beiden Wahlgängen keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken und sich danach mit der FDP abstimmen.