Bernburg (dpa/sa) - Die unbefristeten Streiks an mehreren Klinikstandorten des Ameos-Konzerns in Sachsen-Anhalt werden unterbrochen. Das ist ein Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen Arbeitgeber und Verdi, wie ein Gewerkschaftssprecher am Dienstagabend sagte. Von Mittwochmorgen an werde Verdi vier Wochen lang nicht zu neuen Arbeitsniederlegungen aufrufen. Im Gegenzug gab Ameos seinen Widerstand gegen Tarifverhandlungen auf.

Die Feinabstimmung für einen ersten Verhandlungstermin laufe noch, sagte Ameos-Geschäftsführer Frank-Ulrich Wiener. Laut Verdi wird das Treffen wahrscheinlich am 20. Februar sein und auch der Marburger Bund mit am Tisch sitzen.

Die beiden Gewerkschaften hatten Ärzte und Pflegepersonal in den Ameos-Kliniken Aschersleben, Bernburg, Staßfurt, Schönebeck (alle Salzlandkreis) sowie Haldensleben (Bördekreis) seit dem 27. Januar aufgerufen, unbefristet die Arbeit niederzulegen. Sie wollen für die Beschäftigten Tarifverträge und eine bessere Bezahlung durchsetzen.

Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD) hatte zuletzt erreicht, dass sich beide Seiten an einen Tisch setzen und die Lage beraten. Das Sondierungsgespräch war am Dienstag in Bernburg. Bauer begrüßte die Streikunterbrechung und die angekündigten Verhandlungen. "Das sind wirklich äußerst positive Entwicklungen."