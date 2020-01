Magdeburg (dpa/sa) - Droht den Ameos-Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt schon bald ein unbefristeter Streik? Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Mitglieder an den Ameos-Standorten in Aschersleben-Staßfurt, Bernburg, Schönebeck und Haldensleben vorige Woche an die Urnen gerufen, um darüber abzustimmen. Bis Mittwoch lief die Urabstimmung, am heutigen Freitag gegen Abend will die Gewerkschaft das Ergebnis verkünden.

An den betroffenen Krankenhäusern schwelt seit Monaten ein Konflikt zwischen dem Betreiber Ameos und den Angestellten. Verdi fordert einen Tarifvertrag, Ameos sieht in Tariflöhnen eine Gefahr für den Fortbestand der Krankenhäuser. Bereits im November hatte es erste Warnstreiks gegeben. Verdi wirft Ameos vor, in Folge dessen mehrere Kündigungen ausgesprochen zu haben. Der Gesundheitskonzern streitet das ab und nannte Erlösausfälle als Grund für die Kündigungen.

Sollten die Gewerkschafter in der Urabstimmung grünes Licht für die unbefristeten Arbeitskampfmaßnahmen gegeben haben, könnten die Streiks schon in den kommenden Tagen beginnen. "Wir werden sicher nicht Monate warten", sagte Bernd Becker, Fachbereichsleiter Gesundheit bei Verdi für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, vor Ende der Abstimmung.