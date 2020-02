Krankengymnastik, Atemtherapie, Massage, manuelle Lymphdrainage und vieles mehr bietet Sama Safi in Hannover an. Die Physiotherapeutin, die im Alter von neun Jahren aus Afghanistan nach Deutschland kam, hat sich im Jahr 2011 selbständig gemacht. "Mein Traum war es, in der Gesundheitsbranche zu arbeiten. Mein Beruf ist für mich die goldene Mitte zwischen Ärztin und Krankenschwester. Ich wollte mein eigener Chef sein", sagt die 39-Jährige. Mittlerweile beschäftigt sie sieben Frauen und Männer in ihrer Physiotherapiepraxis mit den Schwerpunkten Osteopathie und Orthopädie. "Ich würde mich über mehr Bewerbungen von Frauen mit Migrationshintergrund freuen. Doch ich weiß, dass zum Beispiel in afghanischen Familien Mädchen oft an zweiter Stelle stehen und sie sich aus fehlendem Selbstbewusstsein nicht ins Berufsleben trauen, obwohl sie dazu fähig sind", sagt Safi.

Ausländische Ärzte müssen auch eine Fachsprachprüfung machen. Viele schaffen sie nicht

In vielen Gesundheitsberufen herrscht in Deutschland Arbeitskräftemangel. Ungefähr 75 Prozent der in diesem Bereich tätigen Fachkräfte sind weiblich, deshalb gilt diese Branche für Migrantinnen sowie für geflüchtete Frauen als Chance, beruflich Fuß zu fassen. Auf einem Netzwerk-Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes sprachen die Teilnehmerinnen vor Kurzem über ihre Erfahrungen. Zohra Belarbi (Name geändert) hat in Algerien Medizin studiert, in Deutschland die Prüfungen zur Anerkennung ihrer Leistungen bestanden und sich dann bei vielen Kliniken beworben. "Ich bekam anfangs nur Absagen, weil ich ein Kopftuch trage", sagt die 31-Jährige, die heute als Ärztin in Weiterbildung für Innere Medizin in einem katholischen Krankenhaus in Salzgitter arbeitet. "Hier ist die Kompetenz entscheidend. Bei Kollegen und Patienten gibt es keine negativen Reaktionen wegen des Kopftuchs", stellt die Medizinerin klar.

Ärzte aus dem Ausland müssen ausreichende Deutschkenntnisse in einer Fachsprachprüfung nachweisen, außerdem wird, je nach Herkunftsland, häufig verlangt, dass eine sogenannte Kenntnisprüfung bestanden wird. Im Zuständigkeitsbereich der Ärztekammer Hannover haben im vergangenen Jahr 435 Mediziner die Fachsprachprüfung bestanden (von 934). Bei der Kenntnisprüfung waren 63 von 77 erfolgreich.

Die mexikanische Ärztin Sandra Cante-Tejo bereitet sich in einem fünfmonatigen Kurs auf die Prüfungen vor. "Diese Kurse sind sehr teuer. Ich bekomme ein Stipendium, sonst könnte ich mir das nicht leisten", sagt die 28-Jährige, die in Mexiko im Krankenhaus als Ärztin gearbeitet hat. "Dort ist es als Patient viel schwieriger, einen Termin zu bekommen, die technische Ausstattung ist schlechter. Dafür nimmt man sich in Mexiko mehr Zeit für die Kranken und hat mehr Erfahrung in der Diagnostik ohne großen Technikeinsatz", sagt die Frau mit dem Berufsziel Gynäkologin.

Galia Assadi unterrichtet an der Evangelischen Hochschule Nürnberg angehende Pflegewissenschaftler, die meist eine Berufsausbildung als Krankenpfleger gemacht haben und sich durch das Studium für Leitungsstellen qualifizieren wollen. 80 Prozent der Studierenden sind Frauen, etwa jede Vierte hat einen Migrationshintergrund. "Ihre Motivation ist höher als im Schnitt, sie sind durch ihre eigene Geschichte sensibler für interkulturelle Missverständnisse", sagt die promovierte Philosophin mit Schwerpunkt Medizinethik, die das Thema Herkunft in ihrem Fach Ethik und Anthropologie thematisiert. Während des Studiums sind Praktika in der Pflege vorgeschrieben - dabei kommt es immer wieder zu Konflikten wegen des Aussehens und des Auftretens von Studentinnen mit Migrationshintergrund. "Frauen aus Asien wirken auf viele attraktiv. Häufig auf Ablehnung stoßen dagegen osteuropäische Frauen. Wer mit starkem Akzent spricht und das deutsche Wertesystem nicht verinnerlicht, kann schnell Probleme mit erfahrenen Pflegerinnen ohne Studium bekommen", sagt Assadi. Nach ihrer Erfahrung haben ausländische Pflegerinnen nicht selten auch Schwierigkeiten, Patienten mit fränkischem oder bayerischem Dialekt zu verstehen.

Frauen aus anderen Kontinenten müssen oft um die Anerkennung ihres Berufsabschlusses kämpfen

Katrin Köhne kennt etliche Migrantinnen, die im Ausland Krankenpflege studiert haben und in Deutschland ihre Kenntnisse in einer Anerkennungsprüfung nachweisen müssen - vor der sie häufig zurückschrecken und unterhalb ihrer Qualifikation im Gesundheitsbereich arbeiten. Nicht zuletzt, weil sie darauf angewiesen sind, sofort Geld zu verdienen und nicht noch in die Vorbereitung für diese Prüfung investieren können. Köhne ist in Osnabrück stellvertretende Projektleiterin im IQ-Netzwerk, das Menschen mit ausländischen Wurzeln, die unter anderem einen Gesundheitsberuf erlernt haben, dabei unterstützt, ihren Berufsabschluss in Deutschland anerkennen zu lassen oder eine geeignete Anpassungsqualifizierung zu finden. "Die Anerkennung von Abschlüssen aus EU-Staaten ist unproblematisch", sagt Köhne und fügt hinzu: "Dagegen werden Berufsabschlüsse aus afrikanischen Ländern in Deutschland viel seltener akzeptiert." Gerade ländliche Regionen suchen Gesundheitsfachkräfte. Im Harz setzt man darauf, Geflüchtete fortzubilden. Sie absolvieren im Rahmen des Programms "Gesundheitsregion Goslar" ein bis zu sechsmonatiges Praktikum in der Alten- oder Krankenpflege, erhalten berufsbezogenen Sprachunterricht und sollen so ihre Chancen auf eine Ausbildungsstelle erhöhen. Lina Karimani (Name geändert) wollte in ihrem Heimatland Albanien Medizin studieren, doch sie musste mit ihrer Familie aus ihrer Heimat fliehen. 2016 begann sie in Deutschland eine berufsvorbereitende Maßnahme. Jetzt macht die 25-Jährige eine Ausbildung in der Altenpflege in einer Senioreneinrichtung in Goslar.

Die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse ist das eine - die Akzeptanz im persönlichen Umfeld in Deutschland das andere. Die Arbeitspsychologin Priti Graumann-Ubale ist in Großbritannien und Kanada aufgewachsen und wohnt seit 30 Jahren in Deutschland, wegen ihrer großen Liebe. "Ich habe in größeren Städten wie Düsseldorf gelebt und immer wieder Rassismus erlebt", sagt die dunkelhäutige Frau in perfektem Deutsch mit englischem Akzent und fügt hinzu: "Was mich aber vor allem belastet, ist die menschliche Bindung. Nirgendwo sonst habe ich mich so einsam gefühlt. In Deutschland muss man in einen Verein gehen, um Freunde zu finden."

Auf dem Portal Netzwerk-iq.de finden sich in ganz Deutschland Beratungsstellen, deren Mitarbeiter über die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in Deutschland informieren.