10. August 2019, 00:00 Uhr Freelancer Die Freiheit nehme ich mir

Wie man sein Leben als freier Mitarbeiter, Solo-Selbständiger oder Freiberufler organisiert.

Von Juliane von Wedemeyer

Bei strahlendem Sonnenschein den Laptop schnappen und ab an den See oder in die Eisdiele - das Leben als Freiberufler hat eindeutig Vorzüge. Jeder zweite Angestellte in Deutschland kann sich vorstellen, so zu arbeiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Karrierenetzwerks Xing. Allein bei der Xing-Projektbörse hallofreelancer.de, die seit August des vergangenen Jahres online ist, sind 450 000 Freelancer registriert. Bei der Konkurrenz freelance.de, seit 2007 am Markt, sind es knapp 140 000. Es gibt keinen einfacheren Weg, ...