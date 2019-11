Das Studentenleben könnte einfach nur schön sein: Raus aus den Zwängen der Schulzeit, in eine neue Stadt ziehen und Seminare besuchen, die Spaß machen. Leider ist ein Studium aber ganz schön teuer. Circa 820 Euro pro Monat brauchen Studierende in Deutschland durchschnittlich, das geht aus der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2017 hervor. Viele junge Menschen benötigen Fördermittel, um sich die akademische Ausbildung leisten zu können. Ein Überblick zu verschiedenen Finanzierungswegen.

Bafög. In Städten mit hohen Lebenshaltungskosten wie Hamburg oder München reichen ein Nebenjob und die elterliche Unterstützung oft nicht aus. Dann springt der Staat ein: Die Hälfte der Bafög-Förderung ist geschenkt, der Rest ein zinsloses Darlehen, von dem maximal 10 000 Euro zurückgezahlt werden müssen. Fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer muss man mit der Rückzahlung beginnen. In der Regel hat man dafür 20 Jahre Zeit.

Circa 557 000 Studierende erhielten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2017 Bafög, im Durchschnitt waren es knapp 500 Euro. Der Höchstsatz liegt derzeit bei 735 Euro, bis 2020 soll er stufenweise auf 861 Euro angehoben werden. Die Höhe der Auszahlung hängt unter anderem vom eigenen Einkommen und Erspartem sowie dem der Eltern ab. "Viele schrecken vor den komplizierten Anträgen zurück oder sind überzeugt, ohnehin nichts zu bekommen", sagt Ulrich Müller, der beim Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh für das Thema Studienfinanzierung zuständig ist. Er rät jedem Studierenden, zu prüfen, ob er Anspruch auf die staatliche Förderung hat. "Wer das nicht tut, verschenkt bares Geld." Mittlerweile gibt es im Internet etliche private Anbieter, die Hochschülern für einen Betrag zwischen 25 Euro und 40 Euro die Bafög-Beantragung abnehmen. Ob sich die Mühe des Antrags lohnt, können Studierende auf dem Portal Bafoeg-rechner.de prüfen.

Kredite und Fonds. Circa 100 000 Studenten nahmen im Jahr 2018 einen Kredit in Anspruch. Das geht aus dem Studienkredit-Test des CHE hervor. Besonders beliebt ist der Studienkredit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Unabhängig von Einkommen und vorhandenen Sicherheiten erhalten Studierende damit bis zu 14 Semester lang monatlich zwischen 100 und 650 Euro. Die Rückzahlung beginnt sechs bis 23 Monate nach Ende des Studiums; sie kann sich über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren erstrecken.

"Ein Studienkredit ist nicht zur alleinigen und dauerhaften Finanzierung des Studiums geeignet, er sollte immer die letzte Option sein", warnt Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Den Gang zur Bank sollten Studierende erst antreten, wenn alle anderen Einkommensquellen ohne oder mit geringer Rückzahlungsverpflichtung ausgeschöpft sind. In der Endphase des Studiums kann ein Studienkredit aber helfen. "Statt mehrmals die Woche jobben zu gehen, haben Studierende Zeit, sich auf die Abschlussarbeit zu konzentrieren", sagt Müller. Bei einem Studienkredit sollte man darauf achten, ob ein variabler oder fester Zinssatz vereinbart wird, wie flexibel die Bank bei einem Hochschulwechsel oder einem Auslandssemester ist und wie lange die tilgungsfreie Phase nach dem Ende des Studiums dauert.

Eine Alternative zum Studienkredit sind sogenannte Bildungsfonds, die private Anbieter wie Career Concept oder Deutsche Bildung vermitteln. Statt wie beim Kredit eine geliehene Geldsumme plus Zinsen zu tilgen, verpflichten sich Studierende, nach dem Studium einen gewissen Prozentsatz ihres Einkommens zurückzuerstatten. Verdient man sehr gut, kann es allerdings passieren, dass der Geldbetrag, den man zurückzahlen soll, größer ist als der, den man für das Studium bekommen hat. "Wenn ein Studierender beim Auswahlverfahren für einen Fonds überzeugt, kann er in der Regel alternativ ein Stipendium bekommen, bei dem er nichts zurückzahlen muss", sagt Meyer auf der Heyde.

Stipendien. Nicht nur Überflieger mit Einserschnitt bekommen ein Stipendium. Denn gute Noten sind nur eines von vielen Kriterien bei der Vergabe. Interessenten bewerben sich meist bei einer der 13 großen Organisationen zur Begabtenförderung. Dazu gehören unter anderem die Studienstiftung des deutschen Volkes, die Heinrich-Böll-, die Konrad-Adenauer- und die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Grundstipendium umfasst nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) maximal knapp 750 Euro pro Monat. Der Betrag hängt vom Einkommen der Eltern, Ersparnissen und Nebenjobs ab. Zusätzlich erhält jeder Stipendiat monatlich 300 Euro Büchergeld. Seit 2011 besteht die Möglichkeit, sich für das Deutschlandstipendium zu bewerben. Die monatliche Förderung beträgt hier 300 Euro, die zur Hälfte der Bund und private Stifter bereitstellen.

Daneben gibt es etliche kleinere Stiftungen und Institutionen, die Stipendien vergeben - viele suchen ein spezielles Profil. Die Erich-Müller-Stiftung unterstützt Ingenieurwissenschaftler, der Hartmannbund Medizinstudierende und Musikstudierende der Universität der Künste in Berlin können sich an der Agnes-und-Kurt-Schubert-Stiftung bewerben. Einige Stipendien richten sich nur an Frauen. Dazu zählt das Ariadne-Stipendium der Hochschule Trier, das sich an Studentinnen mit guten Leistungen und ehrenamtlichem Engagement wendet. Und die Polchau-Stiftung fördert Technikstudentinnen der TU Dortmund. Einen Überblick gibt es auf dem Portal Stipendienlotse.de.