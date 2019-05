16. Mai 2019, 18:58 Uhr Fakten zu Unis Hochschul-Ranking

Hamburgs Hochschulen haben bei einem Ranking Spitzenpositionen erreicht. Vor allem bei den technischen Studiengängen schnitten sie gut ab. Das ist eines der Ergebnisse des neuen Hochschulrankings des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) mit Sitz in Gütersloh, das die Wochenzeitung Die Zeit in ihrem "Studienführer 2019 / 20" veröffentlicht hat. Das Ranking basiert auf den Angaben von 150 000 Studierenden; mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen wurden untersucht. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über die Lernbedingungen an ihrer Hochschule. Weitere Informationen finden sich online unter www.che-ranking.de