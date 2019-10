Detailansicht öffnen Illustration: Stefan Dimitrov

Viele Fachhochschulen bieten neben Vollzeitstudien berufsbegleitende Programme an. Jeder zwölfte Studiengang in Deutschland könne mit einer beruflichen Tätigkeit verbunden werden, sagt Professor Frank Ziegele vom CHE Gemeinnützigen Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Für solche Angebote entscheiden sich zwei Prozent aller Studierenden, das zeigt die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks.