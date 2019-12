Auch viele Väter nehmen die staatliche Elternzeit in Anspruch. Die meisten von ihnen bleiben aber nur zwei Monate beim Kind und wechseln schnell wieder zurück in den Job.

In anderen Ländern längst normal, jetzt auch in Deutschland: Unternehmen zahlen Elternurlaube, zusätzlich zu Leistungen vom Staat. Das soll vor allem Väter motivieren, sich mehr Zeit für ihre Kinder zu nehmen. Aber ist so wirklich allen geholfen?

Manchmal sind es die Spielplätze und Cafés, die besonders viel über eine Gesellschaft aussagen. Auf dem Spielplatz im Münchner Glockenbachviertel schauen werktags vor allem Mütter ihren Kindern beim Schaukeln zu, in Prenzlauer Berg in Berlin schlürfen meist Frauen mit kleiner Begleitung ihren Flat White. Wer wochentags durch Grünerløkka spaziert, so etwas wie der Prenzlauer Berg von Oslo, stößt dagegen in Parks und Cafés auf regelrechte Väter-Gangs. Ihren Exotenstatus haben sie längst verloren.