17. Oktober 2018, 05:12 Uhr E-Mails im Büro Betreff: AW: AW: Das sollte nicht an alle gehen!

Versehentlich "Alle antworten" geklickt? Die Mail sollte an einen anderen Kollegen gehen? Dann müssen Sie jetzt zu Ihrer Kritik stehen.

Ein Mitarbeiter der US-Botschaft in Canberra hat versehentlich zur Pyjama-Party eingeladen. Wie Sie mit Mail-Pannen im Job umgehen.

Von Larissa Holzki

Ein Mitarbeiter der US-Botschaft im australischen Canberra hat zur Party geladen. Genauer gesagt: zur Katzen-Pyjama-Party. Wer die Einladungsmail erhalten hat, ist unbekannt. Im digitalen Adressbuch einer Botschaft stehen etwa Diplomaten, Politiker, Lobbyisten. Unter dem Betreff "Meeting" dürfte also der ein oder andere Vertreter dieser Gruppen ein Bild von einer Katze im blauen Plüschanzug bekommen haben. Auf dem Schoß einen Teller mit Keksen.

Der Absender der Nachricht findet das vermutlich nicht lustig. Der neue Mitarbeiter der US-Botschaft hatte bloß die Newsletter-Funktion ausprobieren wollen. Warum er auf "Absenden" gedrückt hat, warum er nicht einfach "Test" in das Textfeld geschrieben hat, er fragt sich das sicherlich selbst, nachdem Kollegen in der US-Botschaft in Neuseeland sich im Netz über die Katzenmail kaputtgelacht haben. Ein super Einstand. Es hätte aber schlimmer kommen können.

Das Krümelmonster steht sinnbildlich für den Albtraum vieler Büroarbeiter, die es mit Mailinglisten und Verteilern zu tun haben. Die Felder "Antworten", "Allen antworten" und "weiterleiten" stehen nah beieinander. Je nach Voreinstellung kann auch die einfache Antwort wieder an alle Adressen auf der Liste gehen. Ein einfaches "Danke, Schatz" kann auf diese Weise eine geheime Affäre auffliegen lassen. In den allermeisten Fällen sind die anderen Empfänger aber einfach nur genervt. Und das kann Folgen haben.

Massenmail legt Bundestagsserver lahm

Fast schon legendär ist der Fall von "Babette", einer Mitarbeiterin in einem Wahlkreisbüro der Grünen in Karlsruhe. Die Infostelle des Bundestages schickte ihr Anfang 2012 eine E-Mail. Die Neuauflage des Kürschner-Handbuchs zu "Gesetzlichen Grundlagen, Geschäftsordnungen. Deutscher Bundestag - Bundesrat - Bundesregierung" sei da. Babette schrieb ihrer Kollegin in Berlin. "Liebe Britta, wenn Ihr Euch eindeckt, bringt Ihr mir eins mit? Danke und herzliche Grüße". Statt weiterleiten, klickte sie auf "Allen Antworten" - und erreichte weit mehr als 4000 Abgeordnete und ihre Mitarbeiter.

Weil sich die ersten aufregten, die nächsten sich lustig machten und alle dabei immer wieder allen antworteten, legte die Ketten-Massenmail vorübergehend den Mailserver des Bundestags lahm. E-Mails trafen mit halbstündiger Verspätung ein - und zwar nicht nur die mit dem Betreff: "AW: Kürschners Handbuch Gesetzliche Grundlagen, Geschäftsordnungen".