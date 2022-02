Wie lässt sich die Qualität der Patientenversorgung mit der Wirtschaftlichkeit einer Klinik in Einklang bringen? Mit dieser zentralen Aufgabe beschäftigen sich Krankenhausmanager. Die Kompetenzen für eine solche Position kann man sich auch in einem dualen Studium aneignen.

Von Christine Demmer

Vom Praxis- oder Krankenhausmanagement bis hin zur Hebammenkunde: Das Interesse am dualen Studium im Gesundheitswesen nimmt immer weiter zu. Das hat gleich drei Gründe. Zum einen gefällt den Studierenden die Abwechslung: mal Theorie im Hörsaal, dann wieder Praxis in einer Gesundheitseinrichtung. Zum anderen kostet das Studium nichts, vielmehr bekommt man dafür ein, wenn auch geringes, Gehalt. Langfristig am bedeutendsten aber ist der dritte Grund: Die Gesundheitswirtschaft stellt immer höhere Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Auch das erklärt den allerorts beklagten Mangel an Fach- und Führungskräften.